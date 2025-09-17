СВИТОЛИНА: «Это очень важно для страны, ведь мы впервые прошли в полуфинал»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала победу над Паулой Бадосой во второй игре матчевого противостояния 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг 2025 против команды Испании:

«Однозначно, я очень довольна нашим командным выступлением, не только своим собственным. Это требует большой команды, многих людей, которые есть здесь, и носят форму украинской сборной, а также болельщиков. Это очень важное очко для нас, для нашей страны, ведь мы впервые прошли в полуфинал.

Как мне удалось выстоять в этом матче? Конечно, мне помогало то, что за моей спиной была вся команда. Паула – замечательная теннисистка и сильный боец. Мне надо было действительно упорно побороться, чтобы выиграть этот матч. Я пыталась сосредоточиться на каждом розыгрыше. Поддержка на трибунах была замечательной. Поэтому из этого получилась действительно хорошая битва.

Какие ожидания от полуфинала? Наша цель, однозначно, – это победа. Мы здесь, чтобы хорошо выступить, чтобы выиграть весь турнир. Я чувствую, что мы уже получим много удовольствия от пребывания здесь. Условия на этом турнире идеальные, прекрасно просто быть здесь, а выйти в полуфинал – это бонус для нас».

Свитолина одержала победу со счетом 5:7, 6:2, 7:5, принесла сборной Украины второе очко и вывела сине-желтых в полуфинал КБДК-2025.