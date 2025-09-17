Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. СВИТОЛИНА: «Это очень важно для страны, ведь мы впервые прошли в полуфинал»
Кубок Билли Джин Кинг
17 сентября 2025, 18:18 |
148
0

СВИТОЛИНА: «Это очень важно для страны, ведь мы впервые прошли в полуфинал»

Элина провела флеш-интервью после победы над Бадосой в матче на КБДК-2025

17 сентября 2025, 18:18 |
148
0
СВИТОЛИНА: «Это очень важно для страны, ведь мы впервые прошли в полуфинал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала победу над Паулой Бадосой во второй игре матчевого противостояния 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг 2025 против команды Испании:

«Однозначно, я очень довольна нашим командным выступлением, не только своим собственным. Это требует большой команды, многих людей, которые есть здесь, и носят форму украинской сборной, а также болельщиков. Это очень важное очко для нас, для нашей страны, ведь мы впервые прошли в полуфинал.

Как мне удалось выстоять в этом матче? Конечно, мне помогало то, что за моей спиной была вся команда. Паула – замечательная теннисистка и сильный боец. Мне надо было действительно упорно побороться, чтобы выиграть этот матч. Я пыталась сосредоточиться на каждом розыгрыше. Поддержка на трибунах была замечательной. Поэтому из этого получилась действительно хорошая битва.

Какие ожидания от полуфинала? Наша цель, однозначно, – это победа. Мы здесь, чтобы хорошо выступить, чтобы выиграть весь турнир. Я чувствую, что мы уже получим много удовольствия от пребывания здесь. Условия на этом турнире идеальные, прекрасно просто быть здесь, а выйти в полуфинал – это бонус для нас».

Свитолина одержала победу со счетом 5:7, 6:2, 7:5, принесла сборной Украины второе очко и вывела сине-желтых в полуфинал КБДК-2025.

По теме:
С кем играет Украина? Известна первая пара 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Джессика Бузас Манейро – Марта Костюк. Победа для сборной. Видеообзор матча
Элина Свитолина Паула Бадоса Кубок Билли Джин Кинг женская сборная Украины по теннису женская сборная Испании по теннису Испания - Украина
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Бокс | 17 сентября 2025, 05:13 0
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире

Теренс рассказал, что является болельщиком Александра

Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
Футбол | 17 сентября 2025, 08:19 11
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года

Украинец уже скоро может возобновить полноценные тренировки

Полесье Ставки – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Футбол | 17.09.2025, 14:22
Полесье Ставки – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Полесье Ставки – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Украина потеряла одно место в рейтинге. Что ждет сборную в Кубке Дэвиса?
Теннис | 17.09.2025, 16:14
Украина потеряла одно место в рейтинге. Что ждет сборную в Кубке Дэвиса?
Украина потеряла одно место в рейтинге. Что ждет сборную в Кубке Дэвиса?
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
Футбол | 16.09.2025, 20:59
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Трансферное лето 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
16.09.2025, 09:00 2
Футбол
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
16.09.2025, 07:34 11
Футбол
Конор МАКГРЕГОР: «Он заслуживает самого худшего. Слава Украине»
Конор МАКГРЕГОР: «Он заслуживает самого худшего. Слава Украине»
15.09.2025, 23:04 2
MMA
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
16.09.2025, 23:55 54
Футбол
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
16.09.2025, 00:17 3
Футбол
Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м
Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м
15.09.2025, 16:51 16
Другие виды
Усик встретился с легендой, считающей, что война не только из-за путина
Усик встретился с легендой, считающей, что война не только из-за путина
15.09.2025, 21:24 1
Бокс
Прыжки в высоту. Дорощук взял 2.31 м, но остался четвертым в финале ЧМ
Прыжки в высоту. Дорощук взял 2.31 м, но остался четвертым в финале ЧМ
16.09.2025, 16:45 18
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем