ВИДЕО. Арбитр отменил гол Шахтера в Кубке Украины. Мгновенная реакция клуба

17 сентября проходит матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/16 финала турнира играют «Полесье» Ставки и «Шахтер» Донецк.

Игра началась в 15:30 по Киеву.

В конце поединка бразильский хавбек горняков Изаки Силва должен был удвоить преимущество своей команды в счете, но его гол, забитый грудью, был отменен за якобы игру рукой.

Официальный Telegram-канал «Шахтера» мгновенно отреагировал на спорное решение рефери: