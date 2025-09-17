ВИДЕО. Арбитр отменил гол Шахтера в Кубке Украины. Мгновенная реакция клуба

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
17 сентября 2025, 17:20 |
Изаки Силва должен был удваивать превосходство горняков над Полесьем Ставки

ФК Шахтер. Изаки Силва

17 сентября проходит матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/16 финала турнира играют «Полесье» Ставки и «Шахтер» Донецк.

Игра началась в 15:30 по Киеву.

В конце поединка бразильский хавбек горняков Изаки Силва должен был удвоить преимущество своей команды в счете, но его гол, забитый грудью, был отменен за якобы игру рукой.

Официальный Telegram-канал «Шахтера» мгновенно отреагировал на спорное решение рефери:

По теме:
Александрия – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Начало матча 1/16 финала Кубка Украины Александрия – Динамо перенесено
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк видео голов и обзор Полесье Ставки Изаки Силва судейство судьи (арбитры)
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
