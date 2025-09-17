Кубок Украины17 сентября 2025, 17:20 |
1953
0
ВИДЕО. Арбитр отменил гол Шахтера в Кубке Украины. Мгновенная реакция клуба
Изаки Силва должен был удваивать превосходство горняков над Полесьем Ставки
17 сентября 2025, 17:20 |
1953
0
17 сентября проходит матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/16 финала турнира играют «Полесье» Ставки и «Шахтер» Донецк.
Игра началась в 15:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В конце поединка бразильский хавбек горняков Изаки Силва должен был удвоить преимущество своей команды в счете, но его гол, забитый грудью, был отменен за якобы игру рукой.
Официальный Telegram-канал «Шахтера» мгновенно отреагировал на спорное решение рефери:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 сентября 2025, 17:27 0
Поединок состоится 17 сентября и начнется в 22:00 по Киеву
Футбол | 17 сентября 2025, 08:43 9
Жозе Моуриньо станет тренером португальского клуба
Футбол | 16.09.2025, 19:39
Футбол | 17.09.2025, 08:19
Футбол | 17.09.2025, 11:24
Комментарии 0
Популярные новости
17.09.2025, 05:13
15.09.2025, 23:31 1
16.09.2025, 00:07
16.09.2025, 00:17 3
16.09.2025, 20:59 31
16.09.2025, 10:02 6
17.09.2025, 07:02 11
15.09.2025, 18:55 1