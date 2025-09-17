Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Невеста футболиста Динамо поразила кровавым образом
17 сентября 2025, 16:09
ФОТО. Невеста футболиста Динамо поразила кровавым образом

Дарья Квиткова продолжает блистать в Instagram

ФОТО. Невеста футболиста Динамо поразила кровавым образом
Instagram. Дарья Квиткова

Невеста футболиста «Динамо» Владимира Бражка поразила дерзкой фотосессией.

Блогерша-миллионница и возлюбленная игрока Дарья Квиткова показала серию эффектных кадров, где соединила нежность и вызов.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

На фото она предстала в образе после «жесткой схватки» – с перебитым носом и разбитыми руками, что лишь добавило драматизма и сексуальности.

Напомним, что совсем недавно футболист сделал блогерше предложение руки и сердца.

vbrjkf
Який жах...!
Перець
шаболда потаскана роками
