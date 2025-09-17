Другие новости17 сентября 2025, 16:09 |
ФОТО. Невеста футболиста Динамо поразила кровавым образом
Дарья Квиткова продолжает блистать в Instagram
17 сентября 2025, 16:09 |
Невеста футболиста «Динамо» Владимира Бражка поразила дерзкой фотосессией.
Блогерша-миллионница и возлюбленная игрока Дарья Квиткова показала серию эффектных кадров, где соединила нежность и вызов.
На фото она предстала в образе после «жесткой схватки» – с перебитым носом и разбитыми руками, что лишь добавило драматизма и сексуальности.
Напомним, что совсем недавно футболист сделал блогерше предложение руки и сердца.
Який жах...!
шаболда потаскана роками
