ФОТО. Невеста футболиста Динамо поразила кровавым образом

Невеста футболиста «Динамо» Владимира Бражка поразила дерзкой фотосессией.

Блогерша-миллионница и возлюбленная игрока Дарья Квиткова показала серию эффектных кадров, где соединила нежность и вызов.

На фото она предстала в образе после «жесткой схватки» – с перебитым носом и разбитыми руками, что лишь добавило драматизма и сексуальности.

Напомним, что совсем недавно футболист сделал блогерше предложение руки и сердца.