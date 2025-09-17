Артета идет третьим после Анчелотти и Индзаги в одном интересном рейтинге
«Арсенал» под его руководством набирает в среднем почти 2 очка за матч в Лиге чемпионов
В матче первого тура Лиги чемпионов «Арсенал» на выезде победил «Атлетик» со счетом 2:0.
Этот матч стал для главного тренера «канониров» Микеля Артеты 25-м во главе клуба в Лиге чемпионов.
Лондонский клуб под руководством испанского специалиста набрал в этих матчах 1.96 очка в среднем за игру.
За тот период, как Артета возглавляет «Арсенал», лучший показатель имеют только Карло Анчелотти (2.22) и Симоне Индзаги (2.09).
Тренеры с наибольшим средним количеством набранных очков за матч Лиги чемпионов с момента, как Микель Артета возглавил Арсенал
- 2.22 – Карло Анчелотти (27 матчей)
- 2.09 – Симоне Индзаги (23 матча)
- 1.96 – Микель Артета (25 матчей)
- 1.95 – Диего Симеоне (19 матчей)
- 1.80 – Арне Слот (15 матчей)
- 1.74 – Пеп Гвардиола (19 матчей)
- 1.71 – Луис Энрике (28 матчей)
- 1.33 – Петер Бош (21 матч)
- 1.13 – Брендан Роджерс (15 матчей)
- 0.87 – Марко Розе (15 матчей)
Mikel Arteta's first 25 games in charge of Arsenal in the Champions League have been VERY impressive 🤯 pic.twitter.com/eg9rYBGlwg— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) September 16, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец уже скоро может возобновить полноценные тренировки
Матч начнется 17 сентября в 22:00 по Киеву