Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Артета идет третьим после Анчелотти и Индзаги в одном интересном рейтинге
Лига чемпионов
17 сентября 2025, 14:47 |
«Арсенал» под его руководством набирает в среднем почти 2 очка за матч в Лиге чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

В матче первого тура Лиги чемпионов «Арсенал» на выезде победил «Атлетик» со счетом 2:0.

Этот матч стал для главного тренера «канониров» Микеля Артеты 25-м во главе клуба в Лиге чемпионов.

Лондонский клуб под руководством испанского специалиста набрал в этих матчах 1.96 очка в среднем за игру.

За тот период, как Артета возглавляет «Арсенал», лучший показатель имеют только Карло Анчелотти (2.22) и Симоне Индзаги (2.09).

Тренеры с наибольшим средним количеством набранных очков за матч Лиги чемпионов с момента, как Микель Артета возглавил Арсенал

  • 2.22 – Карло Анчелотти (27 матчей)
  • 2.09 – Симоне Индзаги (23 матча)
  • 1.96 – Микель Артета (25 матчей)
  • 1.95 – Диего Симеоне (19 матчей)
  • 1.80 – Арне Слот (15 матчей)
  • 1.74 – Пеп Гвардиола (19 матчей)
  • 1.71 – Луис Энрике (28 матчей)
  • 1.33 – Петер Бош (21 матч)
  • 1.13 – Брендан Роджерс (15 матчей)
  • 0.87 – Марко Розе (15 матчей)
По теме:
Кристиан КИВУ: «Я считаю, что наша команда сильна»
Мбаппе стал первым в 2025 году, кто забил 40 голов во всех турнирах
Джон ХЕЙТИНГА: «Мы будем играть против тяжелого соперника»
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
