Артета идет третьим после Анчелотти и Индзаги в одном интересном рейтинге

В матче первого тура Лиги чемпионов «Арсенал» на выезде победил «Атлетик» со счетом 2:0.

Этот матч стал для главного тренера «канониров» Микеля Артеты 25-м во главе клуба в Лиге чемпионов.

Лондонский клуб под руководством испанского специалиста набрал в этих матчах 1.96 очка в среднем за игру.

За тот период, как Артета возглавляет «Арсенал», лучший показатель имеют только Карло Анчелотти (2.22) и Симоне Индзаги (2.09).

Тренеры с наибольшим средним количеством набранных очков за матч Лиги чемпионов с момента, как Микель Артета возглавил Арсенал

2.22 – Карло Анчелотти (27 матчей)

2.09 – Симоне Индзаги (23 матча)

1.96 – Микель Артета (25 матчей)

1.95 – Диего Симеоне (19 матчей)

1.80 – Арне Слот (15 матчей)

1.74 – Пеп Гвардиола (19 матчей)

1.71 – Луис Энрике (28 матчей)

1.33 – Петер Бош (21 матч)

1.13 – Брендан Роджерс (15 матчей)

0.87 – Марко Розе (15 матчей)