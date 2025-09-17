Полесье Ставки – Шахтер. Кубок Украины. Стали известны стартовые составы

17 сентября состоится матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/16 финала турнира сыграют «Полесье» Ставки и «Шахтер» Донецк.

Начало игры в 15:30 по Киеву.

Главным арбитром матча будет Дмитрий Евтухов из Днепра.

Перед началом поединка оба наставника назвали стартовые составы своих команд.

Стали известны стартовые составы на матч Полесье Ставки – Шахтер:

Полесье Ставки: Пазенко, Мельничук, Максимец, Климчук, Руденко, Чернецкий, Задоя, Балацкий, Головко, Дучев, Бороденко.

Шахтер: Фесюн, Фарина, Грам, Назарина, Винисиус, Неверртон, Изаки, Крыськив, Лукас, Швед, Глущенко.