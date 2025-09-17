Реал одержал 200-ю победу в ЛЧ, а голкипер Марселя не догнал Ризника

В матче первого тура Лиги чемпионов «Реал» дома победил «Марсель» со счетом 2:1.

Таким образом, королевский клуб стал первой командой в истории, которая одержала 200 побед в турнире.

«Марсель» продолжил свою проигрышную серию в Лиге чемпионов против команд из топ-4 европейских чемпионатов, которая насчитывает уже 16 матчей. Последний раз французский клуб не проигрывал еще в 2012 году (2:1 победа над «Интером»).

Аргентинский голкипер «Марселя» Херонимо Рулли совершил 13 сейвов в матче, что является вторым показателем в истории Лиги чемпионов. Напомним, что рекорд принадлежит Дмитрию Разнику из «Шахтера», который совершил 15 сейвов против «ПСВ» в прошлом сезоне.

Если учитывать сейвы, которые были осуществлены в первом тайме, то здесь Рулли установил новый рекорд Лиги чемпионов – 10.

200 - Real Madrid become the first side in European history to record 200 wins in the Uefa Champions League pic.twitter.com/35FW1Vhq0K — EchoStats (@echo9stats) September 16, 2025

L'@OM_Officiel a perdu ses 16 derniers matchs contre les clubs des 4 grands championnats en @ChampionsLeague (Angleterre/Espagne/Italie/

Allemagne) depuis sa victoire contre l'Inter Milan le 22 février 2012 (1-0). #RMAOM — Stats Foot (@Statsdufoot) September 16, 2025

Gardiens ayant réalisé le plus d'arrêts lors d'un match de @ChampionsLeague depuis 20 ans :



15- Dmytro Riznyk avec Donetsk contre le PSV le 27 novembre 2024



13- Omri Glazer avec Belgrade contre Manchester City le 19 septembre 2023



13- GERONIMO RULLI avec l'@OM_Officiel contre… — Stats Foot (@Statsdufoot) September 16, 2025

13 - Geronimo Rulli recorded the most saves (10) in at halftime in a UCL match and the second most (13) in a UCL match pic.twitter.com/uCsJXjv9bf — EchoStats (@echo9stats) September 16, 2025