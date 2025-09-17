Реал одержал 200-ю победу в ЛЧ, а голкипер Марселя не догнал Ризника
Чем еще запомнился матч в Мадриде между «Реалом» и «Марселем»?
В матче первого тура Лиги чемпионов «Реал» дома победил «Марсель» со счетом 2:1.
Таким образом, королевский клуб стал первой командой в истории, которая одержала 200 побед в турнире.
«Марсель» продолжил свою проигрышную серию в Лиге чемпионов против команд из топ-4 европейских чемпионатов, которая насчитывает уже 16 матчей. Последний раз французский клуб не проигрывал еще в 2012 году (2:1 победа над «Интером»).
Аргентинский голкипер «Марселя» Херонимо Рулли совершил 13 сейвов в матче, что является вторым показателем в истории Лиги чемпионов. Напомним, что рекорд принадлежит Дмитрию Разнику из «Шахтера», который совершил 15 сейвов против «ПСВ» в прошлом сезоне.
Если учитывать сейвы, которые были осуществлены в первом тайме, то здесь Рулли установил новый рекорд Лиги чемпионов – 10.
200 - Real Madrid become the first side in European history to record 200 wins in the Uefa Champions League pic.twitter.com/35FW1Vhq0K— EchoStats (@echo9stats) September 16, 2025
L'@OM_Officiel a perdu ses 16 derniers matchs contre les clubs des 4 grands championnats en @ChampionsLeague (Angleterre/Espagne/Italie/— Stats Foot (@Statsdufoot) September 16, 2025
Allemagne) depuis sa victoire contre l'Inter Milan le 22 février 2012 (1-0). #RMAOM
Gardiens ayant réalisé le plus d'arrêts lors d'un match de @ChampionsLeague depuis 20 ans :— Stats Foot (@Statsdufoot) September 16, 2025
15- Dmytro Riznyk avec Donetsk contre le PSV le 27 novembre 2024
13- Omri Glazer avec Belgrade contre Manchester City le 19 septembre 2023
13- GERONIMO RULLI avec l'@OM_Officiel contre…
13 - Geronimo Rulli recorded the most saves (10) in at halftime in a UCL match and the second most (13) in a UCL match pic.twitter.com/uCsJXjv9bf— EchoStats (@echo9stats) September 16, 2025
Tonight's win for Real Madrid was their 200th in the #UCL 🔥 pic.twitter.com/CTjU60Q4e9— LiveScore (@livescore) September 16, 2025
