Лига чемпионов
Чем еще запомнился матч в Мадриде между «Реалом» и «Марселем»?

Реал одержал 200-ю победу в ЛЧ, а голкипер Марселя не догнал Ризника
В матче первого тура Лиги чемпионов «Реал» дома победил «Марсель» со счетом 2:1.

Таким образом, королевский клуб стал первой командой в истории, которая одержала 200 побед в турнире.

«Марсель» продолжил свою проигрышную серию в Лиге чемпионов против команд из топ-4 европейских чемпионатов, которая насчитывает уже 16 матчей. Последний раз французский клуб не проигрывал еще в 2012 году (2:1 победа над «Интером»).

Аргентинский голкипер «Марселя» Херонимо Рулли совершил 13 сейвов в матче, что является вторым показателем в истории Лиги чемпионов. Напомним, что рекорд принадлежит Дмитрию Разнику из «Шахтера», который совершил 15 сейвов против «ПСВ» в прошлом сезоне.

Если учитывать сейвы, которые были осуществлены в первом тайме, то здесь Рулли установил новый рекорд Лиги чемпионов – 10.

Эрнесто ВАЛЬВЕРДЕ: «Это был достаточно ровный матч»
Мбаппе стал 8-м лучшим иностранным бомбардиром в истории Реала
Приход Мастантуоно вернул Реалу проблему, от которой клуб упорно уходил
Марсель Реал Мадрид статистика Лига чемпионов рекорд ПСВ Дмитрий Ризнык Шахтер Донецк
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
