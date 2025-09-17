Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
17 сентября 2025, 09:09
17 сентября в 22:00 пройдет матч основного раунда ЛЧ

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Аякс – Интер
Коллаж Sport.ua

17 сентября в 22:00 пройдет матч 1-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

На домашнем стадионе Йохан Кройф Арена в Амстердаме Аякс принимает итальянский Интер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В ЛЧ действует единая таблица на 36 клубов, запланировано 8 туров.

Аякс занял 2-е место в чемпионате Нидерландов и получил право играть в ЛЧ.

Мадридский Интер выступает в ЛЧ благодаря тому, что стал вице-чемпионом Италии.

Видеотрансляцию матча проводят видеосервис MEGOGO.

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Интер Милан Аякс Лига чемпионов где смотреть
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
