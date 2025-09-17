17 сентября в 22:00 пройдет матч 1-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

На домашнем стадионе Йохан Кройф Арена в Амстердаме Аякс принимает итальянский Интер.

В ЛЧ действует единая таблица на 36 клубов, запланировано 8 туров.

Аякс занял 2-е место в чемпионате Нидерландов и получил право играть в ЛЧ.

Мадридский Интер выступает в ЛЧ благодаря тому, что стал вице-чемпионом Италии.

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Аякс – Интер

Видеотрансляцию матча проводят видеосервис MEGOGO.