Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Аякс – Интер
17 сентября в 22:00 пройдет матч основного раунда ЛЧ
17 сентября в 22:00 пройдет матч 1-го тура Лиги чемпионов 2025/26.
На домашнем стадионе Йохан Кройф Арена в Амстердаме Аякс принимает итальянский Интер.
В ЛЧ действует единая таблица на 36 клубов, запланировано 8 туров.
Аякс занял 2-е место в чемпионате Нидерландов и получил право играть в ЛЧ.
Мадридский Интер выступает в ЛЧ благодаря тому, что стал вице-чемпионом Италии.
Видеотрансляцию матча проводят видеосервис MEGOGO.
