Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реализовал пенальти. Известна оценка Ярмолюка за матч с Астон Виллой
Англия
17 сентября 2025, 09:30 |
1002
0

Реализовал пенальти. Известна оценка Ярмолюка за матч с Астон Виллой

Украинский хавбек появился на поле лишь во втором тайме

17 сентября 2025, 09:30 |
1002
0
Реализовал пенальти. Известна оценка Ярмолюка за матч с Астон Виллой
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Во вторник, 16 сентября, состоялся матч 1/16 финала Кубка английской лиги между «Брентфордом» и «Астон Виллой».

Встречу принимал стадион «Брентфорд Комьюнити» в Лондоне.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались хозяева – 4:2.

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк вышел на поле на 46-й минуте, результативными действиями не отличился, реализовал послематчевый пенальти. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру хавбека в 7.3 и 6.8 соответственно.

Лучшим по версии SofaScore стал полузащитник гостей Харви Эллиот. На его счету гол и оценка 8.1. WhoScored выделил центрбека «пчел» Зеппа ван дер Берга с оценкой 7.5.

По теме:
Брентфорд – Астон Вилла – 1:1 (4:2). Ярмолюк забил в серии пенальти. Видео
Суонси – Нотттингем. Прогноз и анонс на матч Кубка английской лиги
Стали известны оценки Кащука, Судакова и Трубина за матч Бенфика – Карабах
Егор Ярмолюк Брентфорд Астон Вилла оценки WhoScored SofaScore Харви Эллиотт Кубок английской лиги по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица ЧМ по волейболу. Где Украина после победы над Алжиром?
Волейбол | 16 сентября 2025, 12:10 0
Турнирная таблица ЧМ по волейболу. Где Украина после победы над Алжиром?
Турнирная таблица ЧМ по волейболу. Где Украина после победы над Алжиром?

Сине-желтые поднялись на 3-е место в зачете

Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
Футбол | 17 сентября 2025, 04:19 5
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо

Для этого был куплен Алиу Тиаре

Грандиозный бой за четыре титула. Определился следующий соперник Кроуфорда
Бокс | 16.09.2025, 15:21
Грандиозный бой за четыре титула. Определился следующий соперник Кроуфорда
Грандиозный бой за четыре титула. Определился следующий соперник Кроуфорда
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Бокс | 17.09.2025, 05:13
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Кащук забил Трубину, ассист Судакова, камбек Юве, Дорощук, Кохан без медали
Футбол | 17.09.2025, 09:35
Кащук забил Трубину, ассист Судакова, камбек Юве, Дорощук, Кохан без медали
Кащук забил Трубину, ассист Судакова, камбек Юве, Дорощук, Кохан без медали
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр УСИК: «Ты не получишь золотую медаль»
Александр УСИК: «Ты не получишь золотую медаль»
16.09.2025, 00:07
Бокс
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
15.09.2025, 18:55 1
Другие виды
Трансферное лето 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
16.09.2025, 09:00 2
Футбол
Холанд решил уйти из Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
Холанд решил уйти из Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
15.09.2025, 08:23 1
Футбол
Пафос в Лиге чемпионов – это история не про сказку, а про деньги с «душком»
Пафос в Лиге чемпионов – это история не про сказку, а про деньги с «душком»
15.09.2025, 15:47 36
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это лучший боксер этого века»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это лучший боксер этого века»
15.09.2025, 22:18
Бокс
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
16.09.2025, 08:28 5
Футбол
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
15.09.2025, 15:25 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем