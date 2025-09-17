Реализовал пенальти. Известна оценка Ярмолюка за матч с Астон Виллой
Украинский хавбек появился на поле лишь во втором тайме
Во вторник, 16 сентября, состоялся матч 1/16 финала Кубка английской лиги между «Брентфордом» и «Астон Виллой».
Встречу принимал стадион «Брентфорд Комьюнити» в Лондоне.
Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались хозяева – 4:2.
Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк вышел на поле на 46-й минуте, результативными действиями не отличился, реализовал послематчевый пенальти. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру хавбека в 7.3 и 6.8 соответственно.
Лучшим по версии SofaScore стал полузащитник гостей Харви Эллиот. На его счету гол и оценка 8.1. WhoScored выделил центрбека «пчел» Зеппа ван дер Берга с оценкой 7.5.
