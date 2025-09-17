Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Проблемы у Пономарева. Волна болезней подкосила ЛНЗ перед матчем Кубка
Кубок Украины
17 сентября 2025, 11:42 |
233
0

Проблемы у Пономарева. Волна болезней подкосила ЛНЗ перед матчем Кубка

Семь футболистов «фиолетовых» подхватили вирусные заболевания

17 сентября 2025, 11:42 |
233
0
Проблемы у Пономарева. Волна болезней подкосила ЛНЗ перед матчем Кубка
ФК ЛНЗ. Виталий Пономарев

Уже в среду, 17 сентября, черкасский ЛНЗ сыграет матч 1/16 финала Кубка Украины. Соперником команды Виталия Пономарева станет харьковский «Металлист», проводящий свои матчи в Ужгороде.

Как стало известно Sport.ua, у «фиолетовых» непростая кадровая ситуация. В расположении команды бушует волна болезней, подкосившая многих игроков черкасского клуба, поставив под вопрос их участие в ближайших матчах.

На прошлой неделе проблемы со здоровьем ощутили сразу несколько ключевых футболистов. Заболели Горин и Муравский. В матче против «Александрии» в УПЛ (1:4) с температурой играл и Дайко, которому после игры стало только хуже. После игры чемпионата выяснилось, что недуг не обошел и Оба – у него также обнаружили повышенную температуру.

Новая неделя принесла не лучшие новости. К списку больных добавились Беннет, Соареш, Ледвий и Кисиль. Они не помогут жителям Черкасс в матче с Металлистом. Под большим вопросом остается и участие Шоты Ноникашвили, который в последние дни жалуется на плохое самочувствие.

Матч Металлист – ЛНЗ запланирован на среду, 17 сентября. Стартовый свисток на стадионе «Авангард» в Ужгороде прозвучит в 13:00 по киевскому времени. А уже в воскресенье 21 сентября, «фиолетовые» проведут домашний матч УПЛ против львовского Руха.

По теме:
Чернигов и Кривбасс опубликовали составы на матч 1/16 финала Кубка Украины
Александрия – Динамо. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка Украины
Полесье Ставки – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Виталий Пономарев ЛНЗ Черкассы Кубок Украины по футболу Металлист Харьков Олег Горин Назарий Муравский Айди Дайко Джевисон Беннетт Ярослав Кисиль Эйнел Соареш Дмитрий Ледвий Шота Ноникашвили болезнь
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александрия – Динамо. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Футбол | 17 сентября 2025, 11:45 5
Александрия – Динамо. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Александрия – Динамо. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины

Александрийцы в хорошем настроении, киевляне допустили осечку

Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
Футбол | 16 сентября 2025, 23:55 59
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!

Матч первого тура Лиги чемпионов в Лиссабоне завершился со счетом 3:2 в пользу гостей

Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
Футбол | 16.09.2025, 20:59
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
Полесье Ставки – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Футбол | 17.09.2025, 11:33
Полесье Ставки – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Полесье Ставки – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Турнирная таблица ЧМ по волейболу. Где Украина после победы над Алжиром?
Волейбол | 16.09.2025, 12:10
Турнирная таблица ЧМ по волейболу. Где Украина после победы над Алжиром?
Турнирная таблица ЧМ по волейболу. Где Украина после победы над Алжиром?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Конор МАКГРЕГОР: «Он заслуживает самого худшего. Слава Украине»
Конор МАКГРЕГОР: «Он заслуживает самого худшего. Слава Украине»
15.09.2025, 23:04 2
MMA
Холанд решил уйти из Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
Холанд решил уйти из Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
15.09.2025, 08:23 1
Футбол
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
17.09.2025, 07:02 13
Футбол
Абсолютному чемпиону мира Кроуфорду стреляли в голову. Что произошло?
Абсолютному чемпиону мира Кроуфорду стреляли в голову. Что произошло?
15.09.2025, 23:31 1
Бокс
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
16.09.2025, 07:07 10
Футбол
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
16.09.2025, 10:02 7
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это лучший боксер этого века»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это лучший боксер этого века»
15.09.2025, 22:18
Бокс
Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м
Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м
15.09.2025, 16:51 16
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем