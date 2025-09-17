Проблемы у Пономарева. Волна болезней подкосила ЛНЗ перед матчем Кубка

Уже в среду, 17 сентября, черкасский ЛНЗ сыграет матч 1/16 финала Кубка Украины. Соперником команды Виталия Пономарева станет харьковский «Металлист», проводящий свои матчи в Ужгороде.

Как стало известно Sport.ua, у «фиолетовых» непростая кадровая ситуация. В расположении команды бушует волна болезней, подкосившая многих игроков черкасского клуба, поставив под вопрос их участие в ближайших матчах.

На прошлой неделе проблемы со здоровьем ощутили сразу несколько ключевых футболистов. Заболели Горин и Муравский. В матче против «Александрии» в УПЛ (1:4) с температурой играл и Дайко, которому после игры стало только хуже. После игры чемпионата выяснилось, что недуг не обошел и Оба – у него также обнаружили повышенную температуру.

Новая неделя принесла не лучшие новости. К списку больных добавились Беннет, Соареш, Ледвий и Кисиль. Они не помогут жителям Черкасс в матче с Металлистом. Под большим вопросом остается и участие Шоты Ноникашвили, который в последние дни жалуется на плохое самочувствие.

Матч Металлист – ЛНЗ запланирован на среду, 17 сентября. Стартовый свисток на стадионе «Авангард» в Ужгороде прозвучит в 13:00 по киевскому времени. А уже в воскресенье 21 сентября, «фиолетовые» проведут домашний матч УПЛ против львовского Руха.