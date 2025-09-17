Испанский полузащитник мадридского «Атлетико» Пабло Барриос дал несколько комментариев перед матчем первого тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором его команда встретится с «Ливерпулем»:

«Мне все равно. Будь то «Ливерпуль» или любая другая команда, сейчас в Лиге чемпионов нет легких матчей. Нам достался «Ливерпуль», и мы рады сыграть с ними».

«Главное – продолжать совершенствоваться день ото дня, продолжать работать на тренировках, набирать игровое время и показывать хорошие результаты».

«В важных матчах не только я, но и все игроки должны выкладываться на все сто, потому что иначе против таких соперников трудно выиграть. Я хочу продолжать усердно работать, чтобы помочь команде».

«Некоторые товарищи по команде не смогли приехать, но мы не считаем это негативным моментом, а скорее позитивным. Мы здесь, чтобы сыграть против сильного соперника, и я уверен, что это будет отличный матч».

Матч между «Ливерпулем» и «Атлетико» стартует 17 сентября в 22:00 по Киеву.

Ранее Симеоне дал несколько комментариев перед матчем с «Ливерпулем».