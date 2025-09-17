Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Уничтожение оккупантов продолжается. ВСУ обновили данные потерь армии рф
Англия
17 сентября 2025, 07:56 | Обновлено 17 сентября 2025, 07:58
275
0

Уничтожение оккупантов продолжается. ВСУ обновили данные потерь армии рф

Украинская армия продолжает защищать страну

17 сентября 2025, 07:56 | Обновлено 17 сентября 2025, 07:58
275
0
Уничтожение оккупантов продолжается. ВСУ обновили данные потерь армии рф
Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил статистику потерь российских оккупантов.

Согласно имеющимся данным, за последние сутки 16 сентября украинские защитники уничтожили, в частности, около 1020 оккупантов, 3 боевых бронированных машины, 36 артиллерийских систем и 360 БПЛА.

Предлагаем вашему вниманию подсчет общих боевых потерь россии с 24.02.2022 по 17.09.2025.

  • личного состава – около 1 097 450 (+1020)
  • танков – 11 189 (+5) ед.
  • боевых бронированных машин – 23 277 (+3) ед.
  • артиллерийских систем – 32 846 (+36) ед.
  • РСЗО – 1 490 (+2) ед.
  • средств ПВО – 1217 (+0) ед.
  • самолетов – 422 (+0) ед.
  • вертолетов – 341 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 60 079 (+360) ед.
  • крылатых ракет – 3 718 (+0) ед.
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед.
  • подлодок – 1 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 61878 (+108) ед.
  • специальной техники – 3 965 (+0) ед.

По теме:
Склоним головы. Боевой медик, фанат Нивы погиб от пули снайпера
Источник: экс-игрок Шахтера и Динамо мобилизован в ВСУ после скандала
Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу
Вооруженные силы Украины российско-украинская война потери в войне
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УАФ впервые прокомментировали допинговый скандал Мудрика
Футбол | 16 сентября 2025, 19:39 32
В УАФ впервые прокомментировали допинговый скандал Мудрика
В УАФ впервые прокомментировали допинговый скандал Мудрика

В ассоциации сообщили, что не являются стороной в этом деле

«Фортуна любит смелых». Тренер Полесья – о предстоящем матче с Шахтером
Футбол | 17 сентября 2025, 07:30 0
«Фортуна любит смелых». Тренер Полесья – о предстоящем матче с Шахтером
«Фортуна любит смелых». Тренер Полесья – о предстоящем матче с Шахтером

Наставник «Полесья» (Ставки) Ярослав Климчук планирует дать бой именитому сопернику в Кубке Украины

Теренс Кроуфорд после победы над Канело обратился к украинцам
Бокс | 17.09.2025, 03:22
Теренс Кроуфорд после победы над Канело обратился к украинцам
Теренс Кроуфорд после победы над Канело обратился к украинцам
Ярослава МАГУЧИХ: «Это и отличает профи от аматора. Все силы – на ЧМ»
Другие виды | 16.09.2025, 19:15
Ярослава МАГУЧИХ: «Это и отличает профи от аматора. Все силы – на ЧМ»
Ярослава МАГУЧИХ: «Это и отличает профи от аматора. Все силы – на ЧМ»
С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
Волейбол | 16.09.2025, 10:10
С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
16.09.2025, 00:17 3
Футбол
Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м
Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м
15.09.2025, 16:51 16
Другие виды
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
16.09.2025, 07:07 10
Футбол
Холанд решил уйти из Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
Холанд решил уйти из Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
15.09.2025, 08:23 1
Футбол
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
15.09.2025, 15:25 12
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это лучший боксер этого века»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это лучший боксер этого века»
15.09.2025, 22:18
Бокс
Плотницкий отреагировал на фиаско сборной Украины на старте ЧМ 2025
Плотницкий отреагировал на фиаско сборной Украины на старте ЧМ 2025
15.09.2025, 12:09 4
Волейбол
Абсолютному чемпиону мира Кроуфорду стреляли в голову. Что произошло?
Абсолютному чемпиону мира Кроуфорду стреляли в голову. Что произошло?
15.09.2025, 23:31 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем