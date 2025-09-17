Англия17 сентября 2025, 07:56 | Обновлено 17 сентября 2025, 07:58
Уничтожение оккупантов продолжается. ВСУ обновили данные потерь армии рф
Украинская армия продолжает защищать страну
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил статистику потерь российских оккупантов.
Согласно имеющимся данным, за последние сутки 16 сентября украинские защитники уничтожили, в частности, около 1020 оккупантов, 3 боевых бронированных машины, 36 артиллерийских систем и 360 БПЛА.
Предлагаем вашему вниманию подсчет общих боевых потерь россии с 24.02.2022 по 17.09.2025.
- личного состава – около 1 097 450 (+1020)
- танков – 11 189 (+5) ед.
- боевых бронированных машин – 23 277 (+3) ед.
- артиллерийских систем – 32 846 (+36) ед.
- РСЗО – 1 490 (+2) ед.
- средств ПВО – 1217 (+0) ед.
- самолетов – 422 (+0) ед.
- вертолетов – 341 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 60 079 (+360) ед.
- крылатых ракет – 3 718 (+0) ед.
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед.
- подлодок – 1 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 61878 (+108) ед.
- специальной техники – 3 965 (+0) ед.
