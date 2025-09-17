Испания – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг
17 сентября женская сборная Украины по теннису в китайском городе Шэньчжэнь начнет выступления в финальной части Кубка Билли Джин Кинг 2025.
В четвертьфинале командного турнира украинки поборются против команды Испании. Время начала матчевого противостояния – 12:00 по Киеву.
Противостояние состоит из трех поединков (два одиночных матча и один парный). Победитель, который определяется по сумме трех встреч, выходит в следующий раунд.
Составы на матчи будут объявлены примерно за час до старта первой игры. Следите за обновлениями на Sport.ua!
🏆 Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/4 финала
Испания – Украина
Победительницы противостояния в полуфинале турнира поборются против сборной Италии, которая днем ранее выбила Китай.
Состав команды Испании:
- Паула Бадоса
- Джессика Бузас Манейро
- Кристина Букша
- Лейре Ромеро-Гормас
- Алена Большева
Состав сборной Украины:
- Элина Свитолина
- Марта Костюк
- Юлия Стародубцева
- Людмила Киченок
- Надежда Киченок
Видеотрансляция матча будет доступна бесплатно на YouTube-канале Setanta Sports, а также на телеканале SetantaSports+ и платформе setantasports.com.
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
|
