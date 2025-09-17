Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Билли Джин Кинг
Испания – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг

Коллаж Sport.ua

17 сентября женская сборная Украины по теннису в китайском городе Шэньчжэнь начнет выступления в финальной части Кубка Билли Джин Кинг 2025.

В четвертьфинале командного турнира украинки поборются против команды Испании. Время начала матчевого противостояния – 12:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Противостояние состоит из трех поединков (два одиночных матча и один парный). Победитель, который определяется по сумме трех встреч, выходит в следующий раунд.

Составы на матчи будут объявлены примерно за час до старта первой игры. Следите за обновлениями на Sport.ua!

🏆 Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/4 финала

Испания – Украина

Победительницы противостояния в полуфинале турнира поборются против сборной Италии, которая днем ранее выбила Китай.

Состав команды Испании:

  • Паула Бадоса
  • Джессика Бузас Манейро
  • Кристина Букша
  • Лейре Ромеро-Гормас
  • Алена Большева

Состав сборной Украины:

  • Элина Свитолина
  • Марта Костюк
  • Юлия Стародубцева
  • Людмила Киченок
  • Надежда Киченок

Видеотрансляция матча будет доступна бесплатно на YouTube-канале Setanta Sports, а также на телеканале SetantaSports+ и платформе setantasports.com.

Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)

По теме:
Большой шанс: пройдет ли Украина Испанию? Прогноз и анонс на матч КБДК-2025
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Италия ждет Украину в полуфинале КБДК. Восьмая ракетка мира выбила Китай
женская сборная Испании по теннису женская сборная Украины по теннису Испания - Украина Кубок Билли Джин Кинг смотреть онлайн Элина Свитолина Марта Костюк Паула Бадоса Джессика Бузас Манейро
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Даниил Агарков
(1)
