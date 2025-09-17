17 сентября женская сборная Украины по теннису в китайском городе Шэньчжэнь начнет выступления в финальной части Кубка Билли Джин Кинг 2025.

В четвертьфинале командного турнира украинки поборются против команды Испании. Время начала матчевого противостояния – 12:00 по Киеву.

Противостояние состоит из трех поединков (два одиночных матча и один парный). Победитель, который определяется по сумме трех встреч, выходит в следующий раунд.

🏆 Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/4 финала

Испания – Украина

Победительницы противостояния в полуфинале турнира поборются против сборной Италии, которая днем ранее выбила Китай.

Состав команды Испании:

Паула Бадоса

Джессика Бузас Манейро

Кристина Букша

Лейре Ромеро-Гормас

Алена Большева

Состав сборной Украины:

Элина Свитолина

Марта Костюк

Юлия Стародубцева

Людмила Киченок

Надежда Киченок

Испания – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна бесплатно на YouTube-канале Setanta Sports, а также на телеканале SetantaSports+ и платформе setantasports.com.

