Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Директор ФБР удивил выбором любимого футбольного клуба
ФОТО. Директор ФБР удивил выбором любимого футбольного клуба

Каш Патель оказался фаном Ливерпуля

Getty Images/Global Images Ukraine. Каш Патель

Директор ФБР Каш Патель вызвал ажиотаж, появившись на слушаниях в Сенате США в галстуке с логотипом «Ливерпуля».

Пользователи соцсетей удивило, что госчиновник носит символику футбольного клуба, ведь ранее Патель не высказывал симпатий к команде, хотя его уже дважды фотографировали в похожем галстуке – в декабре 2024 года после победы Дональда Трампа и в апреле 2025-го, уже будучи директором ФБР.

Если он действительно болеет за «Ливерпуль», это контрастирует с его образом жесткого функционера администрации Трампа, известной рейдами ICE и силовым давлением на города с левыми взглядами.

«Ливерпуль», напротив, ассоциируется с левыми идеями: легендарный тренер Билл Шенкли говорил о коллективизме, а Юрген Клопп подчеркивал, что никогда не проголосует за правых.

Максим Лапченко Источник: The Guardian
