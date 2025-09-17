ФОТО. Директор ФБР удивил выбором любимого футбольного клуба

Директор ФБР Каш Патель вызвал ажиотаж, появившись на слушаниях в Сенате США в галстуке с логотипом «Ливерпуля».

Пользователи соцсетей удивило, что госчиновник носит символику футбольного клуба, ведь ранее Патель не высказывал симпатий к команде, хотя его уже дважды фотографировали в похожем галстуке – в декабре 2024 года после победы Дональда Трампа и в апреле 2025-го, уже будучи директором ФБР.

Если он действительно болеет за «Ливерпуль», это контрастирует с его образом жесткого функционера администрации Трампа, известной рейдами ICE и силовым давлением на города с левыми взглядами.

«Ливерпуль», напротив, ассоциируется с левыми идеями: легендарный тренер Билл Шенкли говорил о коллективизме, а Юрген Клопп подчеркивал, что никогда не проголосует за правых.