ФОТО. Директор ФБР удивил выбором любимого футбольного клуба
Каш Патель оказался фаном Ливерпуля
Директор ФБР Каш Патель вызвал ажиотаж, появившись на слушаниях в Сенате США в галстуке с логотипом «Ливерпуля».
Пользователи соцсетей удивило, что госчиновник носит символику футбольного клуба, ведь ранее Патель не высказывал симпатий к команде, хотя его уже дважды фотографировали в похожем галстуке – в декабре 2024 года после победы Дональда Трампа и в апреле 2025-го, уже будучи директором ФБР.
Если он действительно болеет за «Ливерпуль», это контрастирует с его образом жесткого функционера администрации Трампа, известной рейдами ICE и силовым давлением на города с левыми взглядами.
«Ливерпуль», напротив, ассоциируется с левыми идеями: легендарный тренер Билл Шенкли говорил о коллективизме, а Юрген Клопп подчеркивал, что никогда не проголосует за правых.
