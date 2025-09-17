Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
Тимоти Веа повторил достижение своего отца

Пьер-Эмерик Обамеянг также вписал свое имя в историю турнира

Тимоти Веа повторил достижение своего отца
Getty Images/Global Images Ukraine. Тимоти Веа

В матче первого тура Лиги чемпионов «Реал» дома победил «Марсель» со счетом 2:1.

Для «Марселя» матч запомнился несколькими интересными историческими фактами.

Пьер-Эмерик Обамеянг в возрасте 36 лет и 90 дней стал самым возрастным игроком «Марселя», который сыграл в Лиге чемпионов. Предыдущее достижение принадлежало Жану Тигана в возрасте 35 лет и 305 дней.

Тимоти Веа стал первым игроком «Марселя» со времен Габриэля Хайнце в 2009 году (против «Милана»), который забил гол в своем дебютном матче за клуб в Лиге чемпионов.

Интересным фактом является то, что в 1994 году в своем дебютном матче в Лиге чемпионов голом отметился Джордж Веа, отец Тимоти. Кстати, теперь они оба забивали на «Сантьяго Бернабеу».

Тимоти Веа Реал Мадрид Марсель статистика Лига чемпионов Пьер-Эмерик Обамеянг
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
