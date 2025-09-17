Тимоти Веа повторил достижение своего отца
Пьер-Эмерик Обамеянг также вписал свое имя в историю турнира
В матче первого тура Лиги чемпионов «Реал» дома победил «Марсель» со счетом 2:1.
Для «Марселя» матч запомнился несколькими интересными историческими фактами.
Пьер-Эмерик Обамеянг в возрасте 36 лет и 90 дней стал самым возрастным игроком «Марселя», который сыграл в Лиге чемпионов. Предыдущее достижение принадлежало Жану Тигана в возрасте 35 лет и 305 дней.
Тимоти Веа стал первым игроком «Марселя» со времен Габриэля Хайнце в 2009 году (против «Милана»), который забил гол в своем дебютном матче за клуб в Лиге чемпионов.
Интересным фактом является то, что в 1994 году в своем дебютном матче в Лиге чемпионов голом отметился Джордж Веа, отец Тимоти. Кстати, теперь они оба забивали на «Сантьяго Бернабеу».
Pierre-Emerick Aubameyang (36 ans et 90 jours) va devenir le joueur le plus âgé à évoluer avec l'@OM_Officiel en C1 devant Jean Tigana (35 ans et 305 jours). #RMAOM— Stats Foot (@Statsdufoot) September 16, 2025
Timothy Weah devient le 1er joueur à marquer lors de ses débuts avec l'@OM_Officiel en @ChampionsLeague depuis Gabriel Heinze face à l'AC Milan le 15 septembre 2009. #RMAOM— Stats Foot (@Statsdufoot) September 16, 2025
🔙 1994: George Weah scores on his UCL debut— Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) September 16, 2025
🔛 2025: Tim Weah scores on his UCL debut with OM
A Weah thing. ✨ pic.twitter.com/ATgODr6WT6
