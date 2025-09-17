УЕФА «украл» у Судакова ассист в матче Лиги чемпионов Бенфика – Карабах

16 сентября состоялся матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бенфика и Карабах.

Поединок прошел на арене Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Украинский хавбек орлов Георгий Судаков отметился двумя ассистами в этой встрече. Однако УЕФА второй голевой пас Георгия в итоге не засчитал.

Дело в том, что после передачи Судакова защитник азербайджанского коллектива дотронулся до мяча. Судя по всему, технические наблюдатели посчитали, что это повлияло на траекторию паса.

