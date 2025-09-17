Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. УЕФА «украл» у Судакова ассист в матче Лиги чемпионов Бенфика – Карабах
Лига чемпионов
17 сентября 2025, 04:58 | Обновлено 17 сентября 2025, 05:19
253
0

УЕФА «украл» у Судакова ассист в матче Лиги чемпионов Бенфика – Карабах

Георгий отметился двумя голевыми, однако его второй результативный пас не был засчитан

17 сентября 2025, 04:58 | Обновлено 17 сентября 2025, 05:19
253
0
УЕФА «украл» у Судакова ассист в матче Лиги чемпионов Бенфика – Карабах
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

16 сентября состоялся матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бенфика и Карабах.

Поединок прошел на арене Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский хавбек орлов Георгий Судаков отметился двумя ассистами в этой встрече. Однако УЕФА второй голевой пас Георгия в итоге не засчитал.

Дело в том, что после передачи Судакова защитник азербайджанского коллектива дотронулся до мяча. Судя по всему, технические наблюдатели посчитали, что это повлияло на траекторию паса.

Видеообзор матча Бенфика – Карабах (2:3)

По теме:
АРТЕТА: «Вот такой дух Арсенала. Поэтому мне нравится работать с командой»
АРТЕТА: «Удачные замены Арсенала? Финишеры должны влиять на игру»
Нико КОВАЧ: «Это так больно. Последние 4 минуты для Боруссии были ужасными»
Бенфика Карабах Агдам Лига чемпионов Георгий Судаков
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
Футбол | 16 сентября 2025, 10:02 4
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины

Артем хочет видеть во главе сборной Украины Мирона Маркевича

Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
Футбол | 16 сентября 2025, 23:02 7
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба

Попов не видит своего будущего в Киеве

ФОТО. Эмоции и празднование Кащука после победного гола в матче с Бенфикой
Футбол | 17.09.2025, 05:32
ФОТО. Эмоции и празднование Кащука после победного гола в матче с Бенфикой
ФОТО. Эмоции и празднование Кащука после победного гола в матче с Бенфикой
Усик потерял первое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Бокс | 16.09.2025, 08:03
Усик потерял первое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Усик потерял первое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
В УАФ впервые прокомментировали допинговый скандал Мудрика
Футбол | 16.09.2025, 19:39
В УАФ впервые прокомментировали допинговый скандал Мудрика
В УАФ впервые прокомментировали допинговый скандал Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
15.09.2025, 06:23 28
Футбол
Известный тренер: «Даю 10%, что Забарный заиграет в ПСЖ, ему не хватает...»
Известный тренер: «Даю 10%, что Забарный заиграет в ПСЖ, ему не хватает...»
15.09.2025, 04:04 10
Футбол
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
16.09.2025, 00:17 3
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Официально, это самый популярный бой в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Официально, это самый популярный бой в истории бокса»
15.09.2025, 06:14 1
Бокс
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
15.09.2025, 15:25 12
Футбол
Холанд решил уйти из Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
Холанд решил уйти из Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
15.09.2025, 08:23 1
Футбол
Абсолютному чемпиону мира Кроуфорду стреляли в голову. Что произошло?
Абсолютному чемпиону мира Кроуфорду стреляли в голову. Что произошло?
15.09.2025, 23:31 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем