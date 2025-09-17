УЕФА «украл» у Судакова ассист в матче Лиги чемпионов Бенфика – Карабах
Георгий отметился двумя голевыми, однако его второй результативный пас не был засчитан
16 сентября состоялся матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бенфика и Карабах.
Поединок прошел на арене Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский хавбек орлов Георгий Судаков отметился двумя ассистами в этой встрече. Однако УЕФА второй голевой пас Георгия в итоге не засчитал.
Дело в том, что после передачи Судакова защитник азербайджанского коллектива дотронулся до мяча. Судя по всему, технические наблюдатели посчитали, что это повлияло на траекторию паса.
Видеообзор матча Бенфика – Карабах (2:3)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем хочет видеть во главе сборной Украины Мирона Маркевича
Попов не видит своего будущего в Киеве