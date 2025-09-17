«Фортуна любит смелых». Тренер Полесья – о предстоящем матче с Шахтером

17 сентября в Украине стартуют матчи 1/16 финала Кубка страны, которые растянутся на восемь дней. Сегодня будет сыграно пять поединков, в которых выступят и отечественные гранды «Динамо» и «Шахтер». «Горнякам» предстоит сыграть с аматорской командой, выступающей в первенстве Киевской области «Полесьем» (Ставки). Легкая ли это будет прогулка для многократного чемпиона страны сайт Sport.ua эксклюзивно узнал у главного тренера команды с Житомирщины Ярослава Климчука.

– Ярослав Васильевич, какими были ваши эмоции после жеребьевки Кубка Украины, когда стало известно, что «Полесью» придется сыграть с «Шахтером»?

– У нас в команде мнения немного разделились. Кто-то хотел соперника послабее, но большинство, в том числе и я – мечтали о гранде. Регламент сейчас такой, что у аматорской команды на ранней стадии соревнований появился шанс проверить себя на фоне такого авторитетного соперника, как «Шахтер». Опыт матчей с командами УПЛ у нас есть только в спаррингах, а теперь мы сыграем и в официальном поединке, чему очень рады. Атмосфера и ажиотаж вокруг этой игры дает нам возможность ощутить себя где-то рядом с наилучшими клубами страны (улыбается).

– Что аматорская команда может противопоставить многократному чемпиону Украины, постоянному участнику еврокубков?

– Мы отдаем себе отчет в том, с кем нам предстоит сыграть. Тем не менее, имея аматорский статус, у нас в команде многие игроки, у которых за плечами хорошая футбольная школа. Если это не вчерашние профессионалы, то совсем недавние. Это и Сергей Горбунов, и Евгений Задоя.

Что мы можем противопоставить сопернику? Сумасшедшую самоотдачу, постараемся быть организованными, компактными, особенно в игре против мяча, поскольку делать акцент на позиционных атаках, это будет самоубийством, учитывая класс и скоростные качества игроков донецкой команды. Важно, чтобы наши футболисты понимали, что они не просто должны выйти на поле и потом рассказывать, что играли против «Шахтера», они обязаны навязать борьбу, а игра все расставит по своим местам. Фортуна любит смелых. «Полесье» будет пробовать сотворить сенсацию.

– Понятно, что в таком поединке для аматорской команды деньги не на первом месте. Тем не менее, будут ли дополнительные премиальные на эту игру?

– Вы правы. Наша команда и так мотивирована, но, естественно, наше руководство со своей стороны добавило этой мотивации. Сум я называть не буду, но они будут на уровне лидеров Второй и середняков Первой лиги (порядка 10 тысяч гривен. – ред.).

– Есть надежда, что «Шахтер» предстанет не в сильнейшем составе?

– Я бы не называл это надеждой, поскольку еще неизвестно, против кого будет играть сложнее. У «горняков», кого не назови, это топовый игрок. Те же бразильцы у себя на родине выступали в именитых командах. А для молодых или тех, кто имеет меньше игровой практики, это шанс зацепиться за «основу». Плюс-минус мы понимаем, что будет выступать ротационный состав, но для нас это не имеет большого значения.

– А вообще, какого футболиста «Шахтера» в «Полесье» больше всего опасаются?

– Там вся команда классно играет на атаку, начиная с Ризныка, Матвиенко и Бондаря. А что касается вашего вопроса, то я бы выделил Алиссона и Кауана Элиаса. На мой взгляд, в обозримом будущем эти исполнители будут выступать в сильных европейских клубах. Также я бы отметил Олега Очеретько, который стал открытием нынешнего сезона. Сейчас это идеальный центральный полузащитник, который создает баланс между обороной и атакой. Он не останавливается все 90 минут. Был еще и Кевин, который, на мой взгляд, некоторые еврокубковые матчи вытягивал, чуть ли не сам.

– Сейчас ваша команда выступает в Высшей лиге Киевской области. А вообще у «Полесья» есть планы на перспективу?

– Да, они есть. Более того, в одно время они были практически реализованы. Мы планировали выступать во Второй лиге, но свои коррективы внесла война. Некоторые наши инвесторы отошли от команды, поэтому сейчас вся надежда только на нашего президента Лося Валерия Аркадьевича.

Тем не менее, у нас сейчас такие условия, которых нет в большинстве клубов Второй лиги. И это касается не столько финансов, за четыре года моей работы в клубе, зарплата никогда не задерживалась, сколько организационных моментов, комплектации тренерского и административного персонала. «Полесье» полностью обеспечено технически.

Наш президент пока не хочет в профессионалы, чтобы не дай бог что-то не выполнить перед командой, ведь там растраты уже больше. Когда он будет уверен в финансовой стабильности, то вопрос выхода в профессионалы вернется на повестку дня. У нас есть примеры «Нивы» (Бузовой), «Дружбы» (Мировки), которые были стабильны на протяжении многих лет в аматорах, но после выхода и победы во Второй лиге, исчезли, осталась только память. Мы изучаем и этот опыт, чтобы во всеоружии подходить к новому этапу в своей истории. Со мной это будет или с другим тренером, но точно могу сказать, рано или поздно «Полесье» (Ставки) будет в профессиональном футболе Украины.

Vbet Кубок Украины-2025/26. 1/16 финала

17.09.2025

«Металлист» (Харьков) – ЛНЗ (Черкассы) – 13:00

«Чернигов» (Чернигов) – «Кривбасс» (Кривой Рог) – 13:00

«Полесье» (Ставки, Киевская обл.) – «Шахтер» (Донецк) – 15:30

«Левый берег» (Киев) – «Виктория» (Сумы) – 15:30

«Александрия» (Александрия) – «Динамо» (Киев) – 18:00

18.09.2025

«Металлург» (Запорожье) – «Феникс-Мариуполь» (Мариуполь) – 13:00

«Буковина» (Черновцы) – «Карпаты» (Львов) – 15:30

«Нива» (Тернополь) – «Полтава» (Полтава) – 18:00

23.09.2025

«Олимпия» (Савинцы, Полтавская обл.) – «Лесное» (Киев) – 13:00

«Денгофф» (Дениховка, Киевская обл.) – «Агробизнес» (Волочиск) – 15:30

24.09.2025