Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
18 сентября 2025, 00:31 |
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»

Тренер разочарован поведением лидера «Барселоны»

Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Лидер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль разозлил наставника «кулес» Ханса-Дитера Флика.

По информации испанских СМИ, Ламин получил травму во время международной паузы – пропустил последний матч Ла Лиги против «Валенсии» и не сыграет против «Ньюкасла». Однако во время восстановления от травмы Ямаль позволил себе сняться в рекламном ролике. Этот поступок вывел из себя Флика, который отчитал молодого вингера.

«То, что сделал Ямаль, непростительно, ты должен был восстанавливаться от травмы», – отметил Флик.

Ранее 18-летний испанский вингер Ламин Ямаль посоветовал главному тренеру Гансу-Дитеру Флику выпускать своего партнера по сборной Испании в стартовом составе.

Ханс-Дитер Флик Ламин Ямаль травма Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Madrid-Barcelona
