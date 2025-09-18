Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»

Лидер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль разозлил наставника «кулес» Ханса-Дитера Флика.

По информации испанских СМИ, Ламин получил травму во время международной паузы – пропустил последний матч Ла Лиги против «Валенсии» и не сыграет против «Ньюкасла». Однако во время восстановления от травмы Ямаль позволил себе сняться в рекламном ролике. Этот поступок вывел из себя Флика, который отчитал молодого вингера.

«То, что сделал Ямаль, непростительно, ты должен был восстанавливаться от травмы», – отметил Флик.

Ранее 18-летний испанский вингер Ламин Ямаль посоветовал главному тренеру Гансу-Дитеру Флику выпускать своего партнера по сборной Испании в стартовом составе.