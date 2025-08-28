ЯМАЛЬ четко заявил Флику: «Он обязан играть в старте Барселоны»

18-летний испанский полузащитник Ламин Ямаль посоветовал главному тренеру Гансу-Дитре Флику выпускать своего партнера по сборной Испании в старте.

По информации El Nacional, Ямаль хочет чаще видеть в старте нападающего Феррана Торреса. Ямалю нравятся игровые качества Торреса и его мобильность в атаке, такого же мнения придерживается и Педри, которому комфортно играть с Торресом.

Прошлый сезон стал лучшим в карьере Торреса, в 45 матчах испанец забил 19 голов и сделал семь ассистов. Ранее Левандовски рассказал, что его в команде должен заменить именно Торрес.