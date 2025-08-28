Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЯМАЛЬ четко заявил Флику: «Он обязан играть в старте Барселоны»
Испания
28 августа 2025, 02:46 |
159
0

ЯМАЛЬ четко заявил Флику: «Он обязан играть в старте Барселоны»

Молодой испанец доволен игрой Феррана Торреса

28 августа 2025, 02:46 |
159
0
ЯМАЛЬ четко заявил Флику: «Он обязан играть в старте Барселоны»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

18-летний испанский полузащитник Ламин Ямаль посоветовал главному тренеру Гансу-Дитре Флику выпускать своего партнера по сборной Испании в старте.

По информации El Nacional, Ямаль хочет чаще видеть в старте нападающего Феррана Торреса. Ямалю нравятся игровые качества Торреса и его мобильность в атаке, такого же мнения придерживается и Педри, которому комфортно играть с Торресом.

Прошлый сезон стал лучшим в карьере Торреса, в 45 матчах испанец забил 19 голов и сделал семь ассистов. Ранее Левандовски рассказал, что его в команде должен заменить именно Торрес.

По теме:
Звезда сборной Украины получил травму и рискует не сыграть с Францией
Они обречены. Флик дал 5 дней трем игрокам Барсы, чтобы покинуть клуб
Обмен уколами: Сельта и Бетис разошлись миром. Почему матч был перенесен?
Ферран Торрес Ханс-Дитер Флик Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Ламин Ямаль
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
Другие виды | 27 августа 2025, 19:15 15
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я

Никола Олислагерс установила рекорд Австралии, прыгнув на 2.04 метра

АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
Бокс | 27 августа 2025, 05:14 2
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»

Расс – о Мухаммеде Али

Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб
Футбол | 27.08.2025, 07:46
Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб
Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб
С кем сыграют украинцы? Жеребьевка Кубка лиги Англии: пары 1/16 финала
Футбол | 28.08.2025, 02:18
С кем сыграют украинцы? Жеребьевка Кубка лиги Англии: пары 1/16 финала
С кем сыграют украинцы? Жеребьевка Кубка лиги Англии: пары 1/16 финала
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
Футбол | 27.08.2025, 21:00
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
26.08.2025, 03:23 47
Теннис
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
26.08.2025, 09:12 85
Футбол
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
27.08.2025, 07:15 7
Футбол
Флойд МЭЙВЕЗЕР: «Его бои – дерьмо. Он довольно легко нокаутирует»
Флойд МЭЙВЕЗЕР: «Его бои – дерьмо. Он довольно легко нокаутирует»
27.08.2025, 05:52
Бокс
Ванат выбрал себе новый клуб. Его родственники давят на Суркиса
Ванат выбрал себе новый клуб. Его родственники давят на Суркиса
27.08.2025, 04:56 11
Футбол
Еще одна именитая теннисистка покинула US Open 2025 и завершила карьеру
Еще одна именитая теннисистка покинула US Open 2025 и завершила карьеру
26.08.2025, 02:27
Теннис
Сенсация: чемпионка Australian Open вылетела с US Open от 82-й ракетки мира
Сенсация: чемпионка Australian Open вылетела с US Open от 82-й ракетки мира
26.08.2025, 02:13 1
Теннис
Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец
Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец
26.08.2025, 11:17 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем