Промис Дэвид стал автором первого гола в Лиге чемпионов сезона 2025/26

Автором первого гола в Лиге чемпионов сезона 2025/26 стал Промис Дэвид из «Юнион Сен-Жилуаз».

24-летний канадский нападающий реализовал пенальти в гостевом матче против «ПСВ» из Эйндговена.

Вспомним последних авторов первых голов в последних 10 сезонах Лиги чемпионов:

2015/16 – Анхель Ди Мария (Аргентина, ПСЖ)

2016/17 – Эдинсон Кавани (Уругвай, ПСЖ)

2017/18 – Сейду Думбия (Кот-д'Ивуар, Спортинг)

2018/19 – Лионель Месси (Аргентина, Барселона)

2019/20 – Сердар Азмун (Иран, зенит)

2020/21 – Альваро Мората (Испания, Ювентус)

2021/22 – Криштиану Роналду (Португалия, Манчестер Юнайтед)

2022/23 – Мислав Оршич (Хорватия, Динамо Загреб)

2023/24 – Мохамед Симакан (Франция, РБ Лейпциг)

2024/25 – Кенан Йылдыз (Турция, Ювентус)

2025/26 – Промис Дэвид (Канада, Юнион Сен-Жилуаз)