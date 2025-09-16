Лига чемпионов16 сентября 2025, 20:33 |
93
0
Промис Дэвид стал автором первого гола в Лиге чемпионов сезона 2025/26
Кто забивал дебютные голы в прошлых сезонах?
16 сентября 2025, 20:33 |
93
0
Автором первого гола в Лиге чемпионов сезона 2025/26 стал Промис Дэвид из «Юнион Сен-Жилуаз».
24-летний канадский нападающий реализовал пенальти в гостевом матче против «ПСВ» из Эйндговена.
Вспомним последних авторов первых голов в последних 10 сезонах Лиги чемпионов:
- 2015/16 – Анхель Ди Мария (Аргентина, ПСЖ)
- 2016/17 – Эдинсон Кавани (Уругвай, ПСЖ)
- 2017/18 – Сейду Думбия (Кот-д'Ивуар, Спортинг)
- 2018/19 – Лионель Месси (Аргентина, Барселона)
- 2019/20 – Сердар Азмун (Иран, зенит)
- 2020/21 – Альваро Мората (Испания, Ювентус)
- 2021/22 – Криштиану Роналду (Португалия, Манчестер Юнайтед)
- 2022/23 – Мислав Оршич (Хорватия, Динамо Загреб)
- 2023/24 – Мохамед Симакан (Франция, РБ Лейпциг)
- 2024/25 – Кенан Йылдыз (Турция, Ювентус)
- 2025/26 – Промис Дэвид (Канада, Юнион Сен-Жилуаз)
