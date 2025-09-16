ФОТО. Украинец, который учится в США, взял парный трофей ITF M15 в Египте

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Владимир Якубенко стал чемпионом парного 15-тысячника в Хургаде

Instagram. Владимир Якубенко и Петер Макк

20-летний украинский теннисист Владимир Якубенко завоевал парный трофей на хардовом турнире ITF M15 в Хургаде, Египет.

В финале украинец и его напарник Петер Макк (Венгрия) в трех сетах переиграли первый сеяный тандем Карим Ибрахим (Египет) / Савелий Иванов.

ITF M15 Хургада. Пары. Хард. Финал

Карим Ибрахим (Египет) / Савелий Иванов [1] – Владимир Якубенко (Украина) / Петер Макк (Венгрия) – 4:6, 6:4, [6:10]

Якубенко во второй раз в карьере сыграл в финале парного разряда и выиграл первый титул.

В одиночном разряде соревнований в Хургаде Владимир проиграл в первом же раунде Лиаму Броди со счетом 3:6, 2:6.

С 2023 года Якубенко получает высшее образование в Южно-Калифорнийском университете США.

