ФОТО. Украинец, который учится в США, взял парный трофей ITF M15 в Египте
Владимир Якубенко стал чемпионом парного 15-тысячника в Хургаде
20-летний украинский теннисист Владимир Якубенко завоевал парный трофей на хардовом турнире ITF M15 в Хургаде, Египет.
В финале украинец и его напарник Петер Макк (Венгрия) в трех сетах переиграли первый сеяный тандем Карим Ибрахим (Египет) / Савелий Иванов.
ITF M15 Хургада. Пары. Хард. Финал
Карим Ибрахим (Египет) / Савелий Иванов [1] – Владимир Якубенко (Украина) / Петер Макк (Венгрия) – 4:6, 6:4, [6:10]
Якубенко во второй раз в карьере сыграл в финале парного разряда и выиграл первый титул.
В одиночном разряде соревнований в Хургаде Владимир проиграл в первом же раунде Лиаму Броди со счетом 3:6, 2:6.
С 2023 года Якубенко получает высшее образование в Южно-Калифорнийском университете США.
