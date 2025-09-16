Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. 18-летняя украинка завоевала первый парный трофей на про-уровне
16 сентября 2025, 14:24
Адриана Ткаченко стала чемпионкой парного турнира на 15-тысячнике в Кайсери

13 сентября 18-летняя украинская теннисистка Адриана Ткаченко завоевала парный трофей на хардовом турнире ITF W15 в турецком городе Кайсери.

В финале украинка и ее напарница Ирем Кюрт (Турция) в двух сетах переиграли третий сеяный тандем тандем Коко Босман (Нидерланды) / Дефне Чирпанли (Турция).

ITF W15 Кайсери. Пары. Хард. Финал

Адриана Ткаченко (Украина) / Ирем Кюрт (Турция) – Коко Босман (Нидерланды) / Дефне Чирпанли (Турция) [3] – 6:3, 7:6 (7:2)

Ткаченко впервые в карьере сыграла в финале на профессиональном уровне и завоевала первый трофей.

В одиночном разряде турецкого 15-тсячника Адриана проиграла во втором раунде француженке Дуне Вайссауд.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии
