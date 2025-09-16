ФОТО. 18-летняя украинка завоевала первый парный трофей на про-уровне
Адриана Ткаченко стала чемпионкой парного турнира на 15-тысячнике в Кайсери
13 сентября 18-летняя украинская теннисистка Адриана Ткаченко завоевала парный трофей на хардовом турнире ITF W15 в турецком городе Кайсери.
В финале украинка и ее напарница Ирем Кюрт (Турция) в двух сетах переиграли третий сеяный тандем тандем Коко Босман (Нидерланды) / Дефне Чирпанли (Турция).
ITF W15 Кайсери. Пары. Хард. Финал
Адриана Ткаченко (Украина) / Ирем Кюрт (Турция) – Коко Босман (Нидерланды) / Дефне Чирпанли (Турция) [3] – 6:3, 7:6 (7:2)
Ткаченко впервые в карьере сыграла в финале на профессиональном уровне и завоевала первый трофей.
В одиночном разряде турецкого 15-тсячника Адриана проиграла во втором раунде француженке Дуне Вайссауд.
