WTA
16 сентября 2025, 13:49 | Обновлено 16 сентября 2025, 14:43
Мария Ноздрачева – Эльвина Калиева. Смотреть онлайн. LIVE трасляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 125 в Калдаш-да-Раинье

Мария Ноздрачева – Эльвина Калиева. Смотреть онлайн. LIVE трасляция

16 сентября 16-летняя украинская теннисистка Мария Ноздрачева начала выступления на хардовом турнире WTA 125 в Калдаш-да-Раинье, Португалия.

В первом раунде украинка сыграет против представительницы США Эльвины Калиевой (WTA 244). Время начала встречи – 13:35 по Киеву.

Это первое очное противостояние соперниц.

Победительница матча во втором круге поборется против второй сеяной Тамары Корпач.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua. Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

