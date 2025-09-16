Мария Ноздрачева – Эльвина Калиева. Смотреть онлайн. LIVE трасляция

16 сентября 16-летняя украинская теннисистка Мария Ноздрачева начала выступления на хардовом турнире WTA 125 в Калдаш-да-Раинье, Португалия.

В первом раунде украинка сыграет против представительницы США Эльвины Калиевой (WTA 244). Время начала встречи – 13:35 по Киеву.

Это первое очное противостояние соперниц.

Победительница матча во втором круге поборется против второй сеяной Тамары Корпач.

