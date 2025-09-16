Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 сентября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 сентября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 сентября
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Во вторник, 16 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:45 Атлетик – Арсенал

Ggbet 5.16 – 3.66 – 1.82

22:00 Бенфика – Карабах

Ggbet 1.24 – 6.98 – 14.90

22:00 Реал – Марсель

Ggbet 1.41 – 5.53 – 7.85

22:00 Тоттенхэм – Вильярреал

Ggbet 1.94 – 3.96 – 4.06

22:00 Ювентус – Боруссия Дортмунд

Ggbet 1.97 – 3.70 – 4.19

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

