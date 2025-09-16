Проблемы для Энрике. Пять игроков ПСЖ рискуют не сыграть в Лиге чемпионов

17 сентября состоится матч первого тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся французский ПСЖ и итальянская «Аталанта».

Накануне этого противостояния главный тренер парижского клуба Луис Энрике столкнулся с большими проблемами – как минимум, шесть игроков рискуют не сыграть в предстоящем поединке.

Защитник Лукас Бералдо травмировал лодыжку в последнем поединке чемпионата Франции против «Ланса» (2:0). Нападающие Усман Дембеле и Дезире Дуэ получили повреждения в лагере национальной сборной Франции во время международного перерыва.

Полузащитник Ли Кан Ин и вингер Хвича Кварацхелия почувствовали дискомфорт после матча Лиги 1. Наставник ПСЖ сообщил, что Ли и Хвича пройдут в ближайшее время углубленное медицинское обследование, по итогам которого и будут известны сроки их восстановления.

«Нужно дождаться информации от медиков, мне пока нечего сказать. Состав, выигравший Лигу чемпионов, за последние десять дней перестал существовать. У меня есть разные варианты. Сейчас не время решать, кто будет играть, но я уверен в команде.

У нас много футболистов, которые могут играть на разных позициях. Для меня, как тренера, это только плюс: могу переставлять людей без необходимости делать замены», – рассказал Энрике.