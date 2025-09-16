Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Проблемы для Энрике. Пять игроков ПСЖ рискуют не сыграть в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
16 сентября 2025, 13:34 |
741
0

Проблемы для Энрике. Пять игроков ПСЖ рискуют не сыграть в Лиге чемпионов

Бералдо, Дуэ, Дембеле травмированы, Кварацхелия и Кан Ин пройдут дополнительное обследование

16 сентября 2025, 13:34 |
741
0
Проблемы для Энрике. Пять игроков ПСЖ рискуют не сыграть в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

17 сентября состоится матч первого тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся французский ПСЖ и итальянская «Аталанта».

Накануне этого противостояния главный тренер парижского клуба Луис Энрике столкнулся с большими проблемами – как минимум, шесть игроков рискуют не сыграть в предстоящем поединке.

Защитник Лукас Бералдо травмировал лодыжку в последнем поединке чемпионата Франции против «Ланса» (2:0). Нападающие Усман Дембеле и Дезире Дуэ получили повреждения в лагере национальной сборной Франции во время международного перерыва.

Полузащитник Ли Кан Ин и вингер Хвича Кварацхелия почувствовали дискомфорт после матча Лиги 1. Наставник ПСЖ сообщил, что Ли и Хвича пройдут в ближайшее время углубленное медицинское обследование, по итогам которого и будут известны сроки их восстановления.

«Нужно дождаться информации от медиков, мне пока нечего сказать. Состав, выигравший Лигу чемпионов, за последние десять дней перестал существовать. У меня есть разные варианты. Сейчас не время решать, кто будет играть, но я уверен в команде.

У нас много футболистов, которые могут играть на разных позициях. Для меня, как тренера, это только плюс: могу переставлять людей без необходимости делать замены», – рассказал Энрике.

По теме:
Ман Сити вне топ-8, Челси – в. Прогнозы на этап лиги ЛЧ 2025/26
«Было хуже». Легенда Реала – об обновленной Лиге чемпионов
Реал является рекордсменом в истории ЛЧ по количеству набранных очков
Лига чемпионов ПСЖ Аталанта Луис Энрике Ли Кан Ин Хвича Кварацхелия Лукас Бералдо Дезире Дуэ Усман Дембеле травма
Николай Титюк Источник: ФК ПСЖ
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский футболист: «Я плакал из-за этого тренера. Он всегда кричал»
Футбол | 16 сентября 2025, 12:57 2
Украинский футболист: «Я плакал из-за этого тренера. Он всегда кричал»
Украинский футболист: «Я плакал из-за этого тренера. Он всегда кричал»

Дмитрий Задерецкий рассказал о периоде игры за луцкую «Волынь»

Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
Другие виды | 15 сентября 2025, 18:55 1
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ

Количество сенсаций на этом чемпионате мира зашкаливает

Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Футбол | 16.09.2025, 08:28
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
Футбол | 16.09.2025, 10:02
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
Футбол | 15.09.2025, 15:25
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Официально, это самый популярный бой в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Официально, это самый популярный бой в истории бокса»
15.09.2025, 06:14 1
Бокс
Громкая сенсация на ЧМ по волейболу. Фаворит досрочно покинет турнир
Громкая сенсация на ЧМ по волейболу. Фаворит досрочно покинет турнир
15.09.2025, 11:22 6
Волейбол
ФОТО. Усик встретился с боксером, из-за которого едва не завершил карьеру
ФОТО. Усик встретился с боксером, из-за которого едва не завершил карьеру
15.09.2025, 03:10 2
Бокс
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
14.09.2025, 15:18 26
Футбол
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
14.09.2025, 21:20 8
Футбол
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
14.09.2025, 21:07 23
Футбол
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
14.09.2025, 11:37 28
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
15.09.2025, 06:23 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем