ПСЖ получил самых дорогих соперников среди участников Лиги чемпионов

Известный статистический портал Transfermarkt опубликовал свой любопытный прогноз на Лигу чемпионов.

Были определены клубы, которым предстоит пройти самый трудный путь на групповом этапе – на основе совокупной рыночной стоимости составов соперников.

По данным Transfermarkt, наиболее сложная ситуация у ПСЖ, так как общая стоимость их оппонентов составляет 5.22 млрд евро.

Топ-10 команд Лиги чемпионов 2025/26 по общей суммарной стоимости соперников на групповом этапе:

ПСЖ – 5.22 млрд евро

Айнтрахт – 5.02 млрд евро

Брюгге – 4.97 млрд евро

Славия – 4.95 млрд евро

Бенфика – 4.82 млрд евро

Олимпиакос – 4.70 млрд евро

Монако – 4.66 млрд евро

Атлетик – 4.50 млрд евро

Будё-Глимт – 4.50 млрд евро

Марсель – 4.49 млрд евро