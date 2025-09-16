Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ПСЖ получил самых дорогих соперников среди участников Лиги чемпионов
Лига чемпионов
16 сентября 2025, 11:58 | Обновлено 16 сентября 2025, 12:22
ПСЖ получил самых дорогих соперников среди участников Лиги чемпионов

Соперники парижан суммарно оцениваются более чем в 5.2 млрд евро

ПСЖ получил самых дорогих соперников среди участников Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный статистический портал Transfermarkt опубликовал свой любопытный прогноз на Лигу чемпионов.

Были определены клубы, которым предстоит пройти самый трудный путь на групповом этапе – на основе совокупной рыночной стоимости составов соперников.

По данным Transfermarkt, наиболее сложная ситуация у ПСЖ, так как общая стоимость их оппонентов составляет 5.22 млрд евро.

Топ-10 команд Лиги чемпионов 2025/26 по общей суммарной стоимости соперников на групповом этапе:

  • ПСЖ – 5.22 млрд евро
  • Айнтрахт – 5.02 млрд евро
  • Брюгге – 4.97 млрд евро
  • Славия – 4.95 млрд евро
  • Бенфика – 4.82 млрд евро
  • Олимпиакос – 4.70 млрд евро
  • Монако – 4.66 млрд евро
  • Атлетик – 4.50 млрд евро
  • Будё-Глимт – 4.50 млрд евро
  • Марсель – 4.49 млрд евро
ПСЖ Лига чемпионов статистика
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
