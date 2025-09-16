ПСЖ получил самых дорогих соперников среди участников Лиги чемпионов
Соперники парижан суммарно оцениваются более чем в 5.2 млрд евро
Известный статистический портал Transfermarkt опубликовал свой любопытный прогноз на Лигу чемпионов.
Были определены клубы, которым предстоит пройти самый трудный путь на групповом этапе – на основе совокупной рыночной стоимости составов соперников.
По данным Transfermarkt, наиболее сложная ситуация у ПСЖ, так как общая стоимость их оппонентов составляет 5.22 млрд евро.
Топ-10 команд Лиги чемпионов 2025/26 по общей суммарной стоимости соперников на групповом этапе:
- ПСЖ – 5.22 млрд евро
- Айнтрахт – 5.02 млрд евро
- Брюгге – 4.97 млрд евро
- Славия – 4.95 млрд евро
- Бенфика – 4.82 млрд евро
- Олимпиакос – 4.70 млрд евро
- Монако – 4.66 млрд евро
- Атлетик – 4.50 млрд евро
- Будё-Глимт – 4.50 млрд евро
- Марсель – 4.49 млрд евро
🔙 Ahead of the Champions League return, we've analysed which clubs have the toughest seven league phase games based on market value 👇 pic.twitter.com/6itPcAEpsI— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) September 16, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 16 сентября в 22:00 по Киеву
Поединок состоится 16 сентября в 22:00 по Киеву