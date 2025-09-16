Лига чемпионов16 сентября 2025, 10:54 | Обновлено 16 сентября 2025, 10:55
Роналду, Месси, Левандовски… Вспоминаем лучших бомбардиров в истории ЛЧ
Представляем топ-20 лучших бомбардиров в истории Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов
Сегодня, 16 сентября, стартует новый сезон Лиги чемпионов 2025/26.
Вспомним перед его началом величайших голеадоров турнира.
Рекордсменом остается Криштиану Роналду, на счету которого 141 забитый мяч.
На втором месте – Лионель Месси (129), третий – Роберт Левандовски (105).
Лучшие бомбардиры в истории Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов:
- 141 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 129 – Лионель Месси (Аргентина)
- 105 – Роберт Левандовски (Польша)
- 90 – Карим Бензема (Франция)
- 71 – Рауль (Испания)
- 60 – Руд ван Нистелрой (Нидерланды)
- 59 – Андрей Шевченко (Украина)
- 57 – Томас Мюллер (Германия)
- 55 – Килиан Мбаппе (Франция)
- 51 – Мохамед Салах (Египет)
- 51 – Тьерри Анри (Франция)
- 50 – Филиппо Индзаги (Италия)
- 49 – Златан Ибрагимович (Швеция)
- 49 – Альфредо Ди Стефано (Испания)
- 49 – Эрлинг Холанд (Норвегия)
- 47 – Эйсебио (Португалия)
- 47 – Серхио Агуэро (Аргентина)
- 44 – Дидье Дрогба (Кот-д’Ивуар)
- 43 – Неймар (Бразилия)
- 43 – Антуан Гризманн (Франция)
