Лига чемпионов
16 сентября 2025, 10:54 | Обновлено 16 сентября 2025, 10:55
Роналду, Месси, Левандовски… Вспоминаем лучших бомбардиров в истории ЛЧ

Представляем топ-20 лучших бомбардиров в истории Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 16 сентября, стартует новый сезон Лиги чемпионов 2025/26.

Вспомним перед его началом величайших голеадоров турнира.

Рекордсменом остается Криштиану Роналду, на счету которого 141 забитый мяч.

На втором месте – Лионель Месси (129), третий – Роберт Левандовски (105).

Лучшие бомбардиры в истории Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов:

  • 141 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 129 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 105 – Роберт Левандовски (Польша)
  • 90 – Карим Бензема (Франция)
  • 71 – Рауль (Испания)
  • 60 – Руд ван Нистелрой (Нидерланды)
  • 59 – Андрей Шевченко (Украина)
  • 57 – Томас Мюллер (Германия)
  • 55 – Килиан Мбаппе (Франция)
  • 51 – Мохамед Салах (Египет)
  • 51 – Тьерри Анри (Франция)
  • 50 – Филиппо Индзаги (Италия)
  • 49 – Златан Ибрагимович (Швеция)
  • 49 – Альфредо Ди Стефано (Испания)
  • 49 – Эрлинг Холанд (Норвегия)
  • 47 – Эйсебио (Португалия)
  • 47 – Серхио Агуэро (Аргентина)
  • 44 – Дидье Дрогба (Кот-д’Ивуар)
  • 43 – Неймар (Бразилия)
  • 43 – Антуан Гризманн (Франция)
