БОНДАРЕНКО: «Досадная потеря очков. Они бы Шахтеру пригодились бы»
Хавбек донецкой команды прокомментировал игру с Металлистом 1925
Полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко прокомментировал ничейный матч 5-го тура УПЛ с «Металлистом 1925» (1:1):
– По твоему мнению, в чем причина пропущенного гола? Согласен ли ты с решением арбитра засчитать этот гол харьковскому клубу?
– У меня нет выбора, соглашаться или нет. Мы принимаем это решение. Но одно я знаю точно: игрок мешал нашему вратарю видеть мяч. Это факт.
– Вы сильно расстроены после этой ничьей?
– Расстроены, да. Конечно, обидно потерять очки, которые могут быть важны в конце сезона, но впереди еще много матчей, будем работать.
– Именно ты реализовал пенальти. Была дискуссия, так как Элиас тоже хотел его пробить. Как в команде сейчас решают, кто бьет пенальти?
– Перед игрой тренер назначает, кто бьет, поэтому во время матча никакой дискуссии не было.
– В этом эпизоде ты чувствовал уверенность?
– Да.
– Твоя мечта дебютировать за сборную Украины осуществилась. Ты дебютировал и уже в следующем матче вышел в стартовом составе. Каким был для тебя этот период в национальной команде?
– Очень хороший опыт. Приятно тренироваться с футболистами высокого уровня и представлять свою страну. Это всегда честь – дебютировать. Это детская мечта, поэтому неделя вышла отличной. Результат не лучший, но с личной точки зрения я очень доволен, что моя мечта осуществилась.
– Как морально планируешь перенастроиться на предстоящее противостояние в Кубке Украины?
– Сейчас матчи каждые 3-4 дня, поэтому мы – профессионалы. Нужно забыть эту неприятную ничью и с новыми силами готовиться к кубковому поединку.
