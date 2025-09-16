Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. БОНДАРЕНКО: «Досадная потеря очков. Они бы Шахтеру пригодились бы»
Украина. Премьер лига
16 сентября 2025, 04:47 | Обновлено 16 сентября 2025, 05:28
БОНДАРЕНКО: «Досадная потеря очков. Они бы Шахтеру пригодились бы»

Хавбек донецкой команды прокомментировал игру с Металлистом 1925

16 сентября 2025, 04:47 | Обновлено 16 сентября 2025, 05:28
ФК Шахтер. Артем Бондаренко

Полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко прокомментировал ничейный матч 5-го тура УПЛ с «Металлистом 1925» (1:1):

– По твоему мнению, в чем причина пропущенного гола? Согласен ли ты с решением арбитра засчитать этот гол харьковскому клубу?

– У меня нет выбора, соглашаться или нет. Мы принимаем это решение. Но одно я знаю точно: игрок мешал нашему вратарю видеть мяч. Это факт.

– Вы сильно расстроены после этой ничьей?

– Расстроены, да. Конечно, обидно потерять очки, которые могут быть важны в конце сезона, но впереди еще много матчей, будем работать.

– Именно ты реализовал пенальти. Была дискуссия, так как Элиас тоже хотел его пробить. Как в команде сейчас решают, кто бьет пенальти?

– Перед игрой тренер назначает, кто бьет, поэтому во время матча никакой дискуссии не было.

– В этом эпизоде ты чувствовал уверенность?

– Да.

– Твоя мечта дебютировать за сборную Украины осуществилась. Ты дебютировал и уже в следующем матче вышел в стартовом составе. Каким был для тебя этот период в национальной команде?

– Очень хороший опыт. Приятно тренироваться с футболистами высокого уровня и представлять свою страну. Это всегда честь – дебютировать. Это детская мечта, поэтому неделя вышла отличной. Результат не лучший, но с личной точки зрения я очень доволен, что моя мечта осуществилась.

– Как морально планируешь перенастроиться на предстоящее противостояние в Кубке Украины?

– Сейчас матчи каждые 3-4 дня, поэтому мы – профессионалы. Нужно забыть эту неприятную ничью и с новыми силами готовиться к кубковому поединку.

чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Артем Бондаренко Металлист 1925 - Шахтер
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
