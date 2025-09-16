Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арда ТУРАН: «Это не тот футбол, который я хочу видеть от Шахтера»
Украина. Премьер лига
16 сентября 2025, 04:31 | Обновлено 16 сентября 2025, 05:21
Арда ТУРАН: «Это не тот футбол, который я хочу видеть от Шахтера»

Коуч донецкой команды прокомментировал игру с Металлистом 1925

Арда ТУРАН: «Это не тот футбол, который я хочу видеть от Шахтера»
УПЛ-ТБ. Арда Туран

лавный тренер «Шахтера» Арда Туран прокомментировал ничейный матч 5-го тура УПЛ с «Металлистом 1925» (1:1):

«Прежде всего, это моя ответственность, я беру ее на себя, я ее не избегаю. Как я подчеркнул, это не тот футбол, который я хочу видеть. Я сказал это своим парням в перерыве, надеясь изменить общую динамику игры. К сожалению, этого не удалось, поэтому мы будем продолжать улучшаться от матча к матчу.

Педриньо? Он провел первый матч в своей новой роли очень качественно. Конечно, он, на мой взгляд, был несколько скромен, чего игрок на его позиции не должен проявлять. Однако в общих чертах я доволен им. Также не чувствую, что у нас есть какая-то проблема, если смотреть на перспективу, на стратегию.

На его позиции также может сыграть Невертон, мы недавно подписали новых молодых исполнителей из Бразилии. Поэтому я уверен, что с глубиной и качеством состава у нас нет никаких проблем. Конечно, молодым парням, которые только что присоединились к нам, потребуется время, чтобы понять, как работает наша тактика, как в целом работает рисунок игры, который мы стараемся пропагандировать и исповедовать. Но это часть той стратегии, на которой мне акцентировали внимание, как только я пришел в клуб. Я знал, что мы будем развивать подобную стратегию на дистанцию.

Мы были готовы к потерям. Конечно, потеря Судакова и Кевина болезненна для нас, но я уверен, что мы сможем заменить их на дистанции. Мы должны совершенствоваться, чтобы такие игры, как сегодняшняя, не повторялись и чтобы мы дальше могли лучше интегрировать наших молодых исполнителей.

Также хочу поздравить рефери с тем, что он правильно применил правило 8 секунд, соблюдал все согласно канонам УЕФА. Поздравляю его с этим достижением».

чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Арда Туран Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Металлист 1925 - Шахтер судейство
Николай Степанов Источник: УПЛ-ТВ
