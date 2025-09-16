Марсель ЗАБИТЦЕР: «Мы очень сбалансированная команда»

Австрийский полузащитник «Боруссии» Дортмунд Марсель Забитцер дал несколько комментариев перед матчем первого утра основного раунда Лиги чемпионов, в котором его команда встретится с «Ювентусом»:

«В принципе, в турнир всегда вступают, чтобы его выиграть, иначе нет смысла участвовать. Это что-то особенное, самого большое, что может быть для игрока на клубном уровне. Я очень рад, что мне уже много раз удавалось участвовать в нем и что я продолжаю участвовать. У нас еще есть несколько травмированных игроков, но когда все в строю, мы очень сбалансированная команда, в том числе и по составу».

«Матчей очень много. Для тренера это очень удобно, потому что у всех разные профили. У всех есть качества, необходимые для игры. Мы хорошо подготовлены. Это самое главное». И соперник заранее не знает, к каким игрокам ему нужно готовиться».

Матч между «Ювентусом» и «Боруссией» Дортмунд состоится 16 сентября в 22:00 по Киеву.

