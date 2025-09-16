Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Марсель ЗАБИТЦЕР: «Мы очень сбалансированная команда»
Лига чемпионов
16 сентября 2025, 01:21 | Обновлено 16 сентября 2025, 02:22
33
0

Марсель ЗАБИТЦЕР: «Мы очень сбалансированная команда»

Австрийский полузащитник дал несколько комментариев перед матчем с «Ювентусом»

Getty Images/Global Images Ukraine. Марсель Забитцер

Австрийский полузащитник «Боруссии» Дортмунд Марсель Забитцер дал несколько комментариев перед матчем первого утра основного раунда Лиги чемпионов, в котором его команда встретится с «Ювентусом»:

«В принципе, в турнир всегда вступают, чтобы его выиграть, иначе нет смысла участвовать. Это что-то особенное, самого большое, что может быть для игрока на клубном уровне. Я очень рад, что мне уже много раз удавалось участвовать в нем и что я продолжаю участвовать. У нас еще есть несколько травмированных игроков, но когда все в строю, мы очень сбалансированная команда, в том числе и по составу».

«Матчей очень много. Для тренера это очень удобно, потому что у всех разные профили. У всех есть качества, необходимые для игры. Мы хорошо подготовлены. Это самое главное». И соперник заранее не знает, к каким игрокам ему нужно готовиться».

Матч между «Ювентусом» и «Боруссией» Дортмунд состоится 16 сентября в 22:00 по Киеву.

Ранее Мануэль Локателли дал комментарий перед матчем с «Боруссией» Дортмунд.

Марсель Забитцер Ювентус Боруссия Дортмунд пресс-конференция Лига чемпионов
Даниил Кирияка Источник: ФК Боруссия Дортмунд
