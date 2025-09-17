Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
17 сентября 2025, 02:47 |
Бойко подготовил футболистам Металлиста 1925 сюрприз после матча с Шахтером

Игроки могут рассчитывать на премии

17 сентября 2025, 02:47 |
ФК Металлист 1925

13 сентября прошел матч пятого тура УПЛ 2025/26 между командами Металлист 1925 и Шахтер Донецк.

Коллективы сыграли на Центральном стадионе в Житомире. Поединок завершился со счетом 1:1.

На 21-й минуте Артем Бондаренко реализовал пенальти. Ничью харьковскому клуб принес Иван Калюжный, который забил на 85-й минуте.

По информации источника, президент Металлиста 1925 Богдан Бойко высоко оценил старания игроков в матче с горняками, и за этот поединок игроки клуба получили премию как за победу.

Дмитрий Олейник Источник: ТаТоТаке
