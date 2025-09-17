Бойко подготовил футболистам Металлиста 1925 сюрприз после матча с Шахтером
Игроки могут рассчитывать на премии
13 сентября прошел матч пятого тура УПЛ 2025/26 между командами Металлист 1925 и Шахтер Донецк.
Коллективы сыграли на Центральном стадионе в Житомире. Поединок завершился со счетом 1:1.
На 21-й минуте Артем Бондаренко реализовал пенальти. Ничью харьковскому клуб принес Иван Калюжный, который забил на 85-й минуте.
По информации источника, президент Металлиста 1925 Богдан Бойко высоко оценил старания игроков в матче с горняками, и за этот поединок игроки клуба получили премию как за победу.
