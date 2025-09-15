Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Реал Мадрид – Марсель
Лига чемпионов
15 сентября 2025, 23:24 |
63
0

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Реал Мадрид – Марсель

Матч пройдет 16 сентября на Сантьяго Бернабеу

15 сентября 2025, 23:24 |
63
0
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Реал Мадрид – Марсель
колаж Sport.ua

Во вторник, 16 сентября, состоится матч 1-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между мадридским «Реалом» и «Марселем».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в столице Испании Мадриде.

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Favbet
Ліцензія КРАІЛ № 433 від 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил (принципів) відповідальної гри.
По теме:
Реал и Барселона начнут юбилейный сезон Лиги чемпионов
Прогнозы на 1-й тур Лиги чемпионов 2025/26
Бенфика – Карабах. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марсель Реал Мадрид Андрей Лунин Лига чемпионов где смотреть
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Холанд решил уйти из Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
Футбол | 15 сентября 2025, 08:23 1
Холанд решил уйти из Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
Холанд решил уйти из Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг

Идея заключается в трансфере в «Реал» Мадрид

Вернидуб назвал единственное условие, при котором вернется к работе
Футбол | 15 сентября 2025, 18:37 8
Вернидуб назвал единственное условие, при котором вернется к работе
Вернидуб назвал единственное условие, при котором вернется к работе

Специалист ждет хорошего предложения

Реал подписал контракт со звездным голкипером
Футбол | 15.09.2025, 01:36
Реал подписал контракт со звездным голкипером
Реал подписал контракт со звездным голкипером
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Официально, это самый популярный бой в истории бокса»
Бокс | 15.09.2025, 06:14
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Официально, это самый популярный бой в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Официально, это самый популярный бой в истории бокса»
Агент: «Как только Ванат это сделал, Динамо решило его отпустить»
Футбол | 15.09.2025, 23:51
Агент: «Как только Ванат это сделал, Динамо решило его отпустить»
Агент: «Как только Ванат это сделал, Динамо решило его отпустить»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
14.09.2025, 08:42 19
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
15.09.2025, 06:23 27
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
14.09.2025, 09:34 10
Футбол
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
14.09.2025, 21:07 23
Футбол
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
14.09.2025, 04:20 16
Бокс
Стало известно, сколько заработал Кроуфорд за победу над Альваресом
Стало известно, сколько заработал Кроуфорд за победу над Альваресом
15.09.2025, 05:36 1
Бокс
Громкая сенсация на ЧМ по волейболу. Фаворит досрочно покинет турнир
Громкая сенсация на ЧМ по волейболу. Фаворит досрочно покинет турнир
15.09.2025, 11:22 6
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем