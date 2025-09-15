Лига чемпионов15 сентября 2025, 23:24 |
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Реал Мадрид – Марсель
Матч пройдет 16 сентября на Сантьяго Бернабеу
Во вторник, 16 сентября, состоится матч 1-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между мадридским «Реалом» и «Марселем».
Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в столице Испании Мадриде.
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
