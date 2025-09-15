Во вторник, 16 сентября, состоится матч 1-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между мадридским «Реалом» и «Марселем».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в столице Испании Мадриде.

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.