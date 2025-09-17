Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо

Для этого был куплен Алиу Тиаре

ФК Динамо. Кристиан Биловар

Киевское «Динамо» в летнее трансферное окно усилило защиту двумя центральными защитниками – Алиу Тиаре и Василием Буртником.

По информации источника, трансфер Алиу Тиаре из Франции оформлялся для того, чтобы сенегальский футболист смог в перспективе заменить украинца Кристиана Биловара.

Отметим, что Биловар женат на дочери президента «Динамо» Игоря Суркиса Яне. У пары не так давно родился сын.

Ранее защитник киевского «Динамо» Кристиан Биловар и его жена Яна Суркис улетели в Монако, воспользовавшись международной паузой в футболе.

Кристиан Биловар Алиу Тиаре Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: ТаТоТаке
