Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо

Киевское «Динамо» в летнее трансферное окно усилило защиту двумя центральными защитниками – Алиу Тиаре и Василием Буртником.

По информации источника, трансфер Алиу Тиаре из Франции оформлялся для того, чтобы сенегальский футболист смог в перспективе заменить украинца Кристиана Биловара.

Отметим, что Биловар женат на дочери президента «Динамо» Игоря Суркиса Яне. У пары не так давно родился сын.

Ранее защитник киевского «Динамо» Кристиан Биловар и его жена Яна Суркис улетели в Монако, воспользовавшись международной паузой в футболе.