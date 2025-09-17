Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
Для этого был куплен Алиу Тиаре
Киевское «Динамо» в летнее трансферное окно усилило защиту двумя центральными защитниками – Алиу Тиаре и Василием Буртником.
По информации источника, трансфер Алиу Тиаре из Франции оформлялся для того, чтобы сенегальский футболист смог в перспективе заменить украинца Кристиана Биловара.
Отметим, что Биловар женат на дочери президента «Динамо» Игоря Суркиса Яне. У пары не так давно родился сын.
Ранее защитник киевского «Динамо» Кристиан Биловар и его жена Яна Суркис улетели в Монако, воспользовавшись международной паузой в футболе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем может перейти в «Бетис»
С передачи Георгия счет 2:0 против Карабаха сделал Вангелис Павлидис