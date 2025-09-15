Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 2025/26 Атлетик – Арсенал
Лига чемпионов
15 сентября 2025, 21:40 |
17
0

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 2025/26 Атлетик – Арсенал

Поединок первого тура главного еврокубка состоится 16 сентября и начнется в 19:45

15 сентября 2025, 21:40 |
17
0
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 2025/26 Атлетик – Арсенал
Коллаж Sport.ua

16 сентября лондонский Арсенал проведет матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 против Атлетика.

Встреча состоится на стадионе Сан Мамес в испанском городе Бильбао. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящего поединка будет литовский рефери Донатас Румшас.

Наставниками коллективов являются Эрнесте Вальверде и Микель Артета.

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 2025/26 Атлетик – Арсенал

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Атлетик – Арсенал
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире
Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Хаби Алонсо выбрал вратаря на первый матч Лиги чемпионов 2025/26
Бруну ЛАЖЕ: «Бенфика – одна из лучших в Европе по прессингу»
Ювентус – Боруссия Д. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Арсенал Лондон Атлетик Бильбао где смотреть Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м
Другие виды | 15 сентября 2025, 16:51 14
Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м
Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м

В Токио шведский спортсмен установил 14-е мировое достижение

Реал подписал контракт со звездным голкипером
Футбол | 15 сентября 2025, 01:36 0
Реал подписал контракт со звездным голкипером
Реал подписал контракт со звездным голкипером

Соглашение с Тибо Куртуа заключено до 2027 года

Малиновский выйдет в основе на матч Дженоа против Комо в Серии A
Футбол | 15.09.2025, 21:14
Малиновский выйдет в основе на матч Дженоа против Комо в Серии A
Малиновский выйдет в основе на матч Дженоа против Комо в Серии A
Источник: клуб из Львова готовит первую отставку тренера в сезоне УПЛ
Футбол | 15.09.2025, 00:09
Источник: клуб из Львова готовит первую отставку тренера в сезоне УПЛ
Источник: клуб из Львова готовит первую отставку тренера в сезоне УПЛ
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Футбол | 15.09.2025, 06:23
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
13.09.2025, 19:54 20
Футбол
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
13.09.2025, 20:48 11
Футбол
Стало известно, сколько заработал Кроуфорд за победу над Альваресом
Стало известно, сколько заработал Кроуфорд за победу над Альваресом
15.09.2025, 05:36 1
Бокс
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
14.09.2025, 08:42 19
Футбол
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
14.09.2025, 04:20 16
Бокс
РАКИЦКИЙ: «Меня это просто накрывает. Слава Богу, что они ушли из команды»
РАКИЦКИЙ: «Меня это просто накрывает. Слава Богу, что они ушли из команды»
15.09.2025, 07:36 2
Футбол
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
14.09.2025, 08:50 48
Бокс
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
14.09.2025, 15:18 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем