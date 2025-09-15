Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 2025/26 Атлетик – Арсенал
Поединок первого тура главного еврокубка состоится 16 сентября и начнется в 19:45
16 сентября лондонский Арсенал проведет матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 против Атлетика.
Встреча состоится на стадионе Сан Мамес в испанском городе Бильбао. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.
Главным арбитром предстоящего поединка будет литовский рефери Донатас Румшас.
Наставниками коллективов являются Эрнесте Вальверде и Микель Артета.
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 2025/26 Атлетик – Арсенал
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
