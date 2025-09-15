Германия15 сентября 2025, 21:15 | Обновлено 15 сентября 2025, 21:21
ОФИЦИАЛЬНО. 10 матчей без побед. Клуб Бундеслиги уволил тренера
Херардо Сеоане не может выиграть с прошлого сезона
Главный тренер «Боруссии» Менхенгладбах Херардо Сеоане был уволен после матча с «Вердером» (0:4).
Специалист работал в клубе с 2023 года.
«Боруссия» Менхенгладбах не может выиграть уже 10 матчей подряд. Эта серия продолжается с прошлого сезона.
В новом сезоне команда стартовала с ничьей против «Гамбурга» (0:0) и поражений от «Штутгарта» (0:1) и «Вердера» (0:4).
На старте сезона «Боруссия» занимает 16 место. Временно команду возглавил Ойген Полянски.
Не дивно. До цього все і йшло. Вони он і Металісту 1925 на зборах програли) Хоча...
