ОФИЦИАЛЬНО. 10 матчей без побед. Клуб Бундеслиги уволил тренера

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Германия
15 сентября 2025, 21:15 | Обновлено 15 сентября 2025, 21:21
1

Херардо Сеоане не может выиграть с прошлого сезона

«Боруссия» Менхенгладбах

Главный тренер «Боруссии» Менхенгладбах Херардо Сеоане был уволен после матча с «Вердером» (0:4).

Специалист работал в клубе с 2023 года.

«Боруссия» Менхенгладбах не может выиграть уже 10 матчей подряд. Эта серия продолжается с прошлого сезона.

В новом сезоне команда стартовала с ничьей против «Гамбурга» (0:0) и поражений от «Штутгарта» (0:1) и «Вердера» (0:4).

На старте сезона «Боруссия» занимает 16 место. Временно команду возглавил Ойген Полянски.

Боруссия Менхенгладбах отставка чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Александр Сильченко Источник: ФК Боруссия Менхенгладбах
Mark4854590
Не дивно. До цього все і йшло. Вони он і Металісту 1925 на зборах програли) Хоча...
