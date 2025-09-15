Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Скала 1911 – Нива Винница – 6:1. Три мяча за восемь минут. Видео голов
Вторая лига
Скала 1911
14.09.2025 13:30 – FT 6 : 1
Нива Винница
Украина. Вторая лига
15 сентября 2025, 17:48
Скала 1911 – Нива Винница – 6:1. Три мяча за восемь минут. Видео голов

«Скала 1911» является лидером Второй лиги по результативности

Скала 1911 – Нива Винница – 6:1. Три мяча за восемь минут. Видео голов
ФК Скала 1911

Во Второй лиге прошли матчи восьмого тура. «Скала 1911» в домашнем поединке разгромила винницкую «Ниву».

«Скала 1911» ошеломила соперника, забив три мяча за первые восемь минут матча. Два гола на счету Ивана Жумиги, один раз отличился Вадим Гудзинский.

Хозяева не сбавили оборотов. На перерыв команды ушли при счете 6:0.

Во втором тайме Ярослав Побережец забил гол престижа. Но это послужило слабым утешением для винницкого клуба.

Вторая лига. 8-й тур, 14 сентября

Скала 1911 – Нива Винница – 6:1

Голы: Жумига, 1, 6, Гудзинский, 8, Николишин, 27, Лисовик, 29, Фесенко, 40 – Побережец, 69

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Ярослав Побережец (Нива Винница).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Фесенко (Скала 1911).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Лисовык (Скала 1911).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Николишин (Скала 1911).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Вадим Гудзинский (Скала 1911).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Жумига (Скала 1911).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Жумига (Скала 1911).
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины видео голов и обзор Скала 1911 Стрый Нива Винница
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
