Скала 1911 – Нива Винница – 6:1. Три мяча за восемь минут. Видео голов

Во Второй лиге прошли матчи восьмого тура. «Скала 1911» в домашнем поединке разгромила винницкую «Ниву».

«Скала 1911» ошеломила соперника, забив три мяча за первые восемь минут матча. Два гола на счету Ивана Жумиги, один раз отличился Вадим Гудзинский.

Хозяева не сбавили оборотов. На перерыв команды ушли при счете 6:0.

Во втором тайме Ярослав Побережец забил гол престижа. Но это послужило слабым утешением для винницкого клуба.

Вторая лига. 8-й тур, 14 сентября

Скала 1911 – Нива Винница – 6:1

Голы: Жумига, 1, 6, Гудзинский, 8, Николишин, 27, Лисовик, 29, Фесенко, 40 – Побережец, 69

