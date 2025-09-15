Скандальное решение. Судей поединка Милан – Болонья ждёт наказание

14 сентября в матче чемпионата Италии встречались «Милан» и «Болонья». Благодаря единственному голу Луки Модрича "россонери" победили, однако действия арбитров на VAR вызвали вопросы в Федерации футбола Италии.

В одном из эпизодов Лукоми нарушил правила в штрафной против Нкунка. Здесь вмешались арбитры VAR во главе с Майклом Фаббри. Именно Фаббри призвал главного арбитра Маттео Марченаро просмотреть момент, но на видеоповторе показали борьбу Фройлера с Нкунку, а не очевидное нарушение правил от Лукоми.

Конечно, главный арбитр матча возбуждения со стороны Фройлера не увидел и пенальти не назначил.

«Речь идет об очевидной ошибке, – прокомментировал глава федерации Габриеле Гравина в эфире Radio Anch'io Sport. – Но когда мы говорим о технологиях, мы двигаемся вперед, в прошлое не возвращаемся. Технологии значительно снизили количество ошибок, достаточно посмотреть на случаи, когда арбитры без технологий сомневаются и откровенно ищут подтверждение».

Пока известно, что Майкла Фаббри отстранят от работы на несколько туров. Также одноматчевую дисквалификацию получит Маттео Марченаро.