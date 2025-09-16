Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
16 сентября 2025, 10:59 | Обновлено 16 сентября 2025, 11:00
Килиан МБАППЕ: «В последний раз я плакал из-за футбола...»

Француз признался, что травмы вызывают у него слезы

Килиан МБАППЕ: «В последний раз я плакал из-за футбола...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе признался, когда в последний раз плакал. Футболист назвал причину, по которой может прослезиться.

– Когда в последний раз вы плакали?

– Последний раз я плакал по футболу… Я плачу только из-за травмы. Поражение – это то, чего ты частично заслуживаешь. Травмы не заслуживает никто. На поражение ты можешь повлиять.

Но в последний раз я почти плакал из-за футбола, когда мы с ПСЖ проиграли Манчестер Сити в повторном полуфинале Лиги чемпионов 2021 года. Я не играл. Тогда почти плакал, потому что… Ты ни на что не влияешь. В такие моменты чем ты отличаешься от миллионов людей, смотрящих по телевизору? Ничем.

– Вы были в лучшем положении…

– Да, хотя еще и снег был. В самолете, обратной дорогой, я почти плакал, – сказал Килиан.

Килиан Мбаппе сборная Франции по футболу Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий Источник: L'Equipe
