Килиан МБАППЕ: «В последний раз я плакал из-за футбола...»

Французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе признался, когда в последний раз плакал. Футболист назвал причину, по которой может прослезиться.

– Когда в последний раз вы плакали?

– Последний раз я плакал по футболу… Я плачу только из-за травмы. Поражение – это то, чего ты частично заслуживаешь. Травмы не заслуживает никто. На поражение ты можешь повлиять.

Но в последний раз я почти плакал из-за футбола, когда мы с ПСЖ проиграли Манчестер Сити в повторном полуфинале Лиги чемпионов 2021 года. Я не играл. Тогда почти плакал, потому что… Ты ни на что не влияешь. В такие моменты чем ты отличаешься от миллионов людей, смотрящих по телевизору? Ничем.

– Вы были в лучшем положении…

– Да, хотя еще и снег был. В самолете, обратной дорогой, я почти плакал, – сказал Килиан.