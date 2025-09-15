Испания15 сентября 2025, 15:21 |
Килиан МБАППЕ: «В этом году я не могу выиграть этот трофей»
Звездный француз не надеется выиграть Золотой мяч в этом году
Французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе заявил, что в этом году у этого нет шансов выиграть Золотой мяч.
– Представим, что вам дали право голосовать за «Золотой мяч»… Там ваши друзья – Усман Дембеле, Ашраф Хакими… Может быть, и вы сами?
– Нет, в этом году я не могу выиграть. Я не могу выбрать друг друга. Главное, чтобы их выступления были оценены. И при любом варианте я буду очень рад за них, – заявил Килиан.
Читайте также:Килиан МБАППЕ: «Все знают, что я мечтал об этом»
