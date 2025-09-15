Килиан МБАППЕ: «В этом году я не могу выиграть этот трофей»

Французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе заявил, что в этом году у этого нет шансов выиграть Золотой мяч.

– Представим, что вам дали право голосовать за «Золотой мяч»… Там ваши друзья – Усман Дембеле, Ашраф Хакими… Может быть, и вы сами?

– Нет, в этом году я не могу выиграть. Я не могу выбрать друг друга. Главное, чтобы их выступления были оценены. И при любом варианте я буду очень рад за них, – заявил Килиан.