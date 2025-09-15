Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Килиан МБАППЕ: «В этом году я не могу выиграть этот трофей»
Испания
15 сентября 2025, 15:21 |
260
0

Килиан МБАППЕ: «В этом году я не могу выиграть этот трофей»

Звездный француз не надеется выиграть Золотой мяч в этом году

15 сентября 2025, 15:21 |
260
0
Килиан МБАППЕ: «В этом году я не могу выиграть этот трофей»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе заявил, что в этом году у этого нет шансов выиграть Золотой мяч.

– Представим, что вам дали право голосовать за «Золотой мяч»… Там ваши друзья – Усман Дембеле, Ашраф Хакими… Может быть, и вы сами?

– Нет, в этом году я не могу выиграть. Я не могу выбрать друг друга. Главное, чтобы их выступления были оценены. И при любом варианте я буду очень рад за них, – заявил Килиан.

По теме:
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
Главный тренер Жироны: «Ванат даст нам голы»
Осталось 8 голов до Ференца Пушкаша. Левандовски забил очередные голы
Золотой мяч Килиан Мбаппе Усман Дембеле Ашраф Хакими ПСЖ Ла Лига Лига 1 (Франция) чемпионат Испании по футболу чемпионат Франции по футболу
Олег Вахоцкий Источник: L'Equipe
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
Футбол | 14 сентября 2025, 21:20 8
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1

14 сентября парижане одолели Ланс со счетом 2:0 в матче четвертого тура чемпионата

Украинский полузащитник стал новичком Колоса
Футбол | 15 сентября 2025, 14:44 0
Украинский полузащитник стал новичком Колоса
Украинский полузащитник стал новичком Колоса

Артем Челядин присоединился к клубу из Ковалевки

ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
Футбол | 14.09.2025, 15:18
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
Звезда Шахтера подколол Ваната после дебютного гола форварда за Жирону
Футбол | 15.09.2025, 09:59
Звезда Шахтера подколол Ваната после дебютного гола форварда за Жирону
Звезда Шахтера подколол Ваната после дебютного гола форварда за Жирону
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Футбол | 15.09.2025, 06:23
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
14.09.2025, 08:42 19
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
14.09.2025, 09:34 10
Футбол
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
14.09.2025, 10:16 1
Бокс
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
15.09.2025, 07:05 1
Бокс
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
13.09.2025, 19:54 20
Футбол
Реал подписал контракт со звездным голкипером
Реал подписал контракт со звездным голкипером
15.09.2025, 01:36
Футбол
Теренс Кроуфорд отреагировал на победу в бою с Канело за титул абсолюта
Теренс Кроуфорд отреагировал на победу в бою с Канело за титул абсолюта
14.09.2025, 10:27 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем