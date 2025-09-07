Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Килиан МБАППЕ: «Все знают, что я мечтал об этом»
Испания
07 сентября 2025, 18:24
0

Килиан МБАППЕ: «Все знают, что я мечтал об этом»

Француз всегда мечтал играть за мадридский «Реал»

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе рассказал о своей адаптации в Мадриде, заявив, что всегда мечтал выступать за королевский клуб.

«Я хорошо себя чувствую – удалось отдохнуть, поработать и вернуться с четкими идеями. Всё только начинается, и нам нужно сохранить стабильность. Я хочу быть максимально полезным своим командам.

Этим летом у меня было больше времени, чем в предыдущие годы. Я счастлив там, где я нахожусь. Я полностью адаптировался в Мадриде, отлично, что могу играть в «Реале». Все знают, что я мечтал об этом.

В Испании я получаю много любви, уважения и признания. Это отлично. Я счастлив быть здесь. Каждый день стараюсь отдавать как можно больше», – сказал француз.

Килиан Мбаппе Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий Источник: RMC Sport
