Килиан МБАППЕ: «Все знают, что я мечтал об этом»

Французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе рассказал о своей адаптации в Мадриде, заявив, что всегда мечтал выступать за королевский клуб.

«Я хорошо себя чувствую – удалось отдохнуть, поработать и вернуться с четкими идеями. Всё только начинается, и нам нужно сохранить стабильность. Я хочу быть максимально полезным своим командам.

Этим летом у меня было больше времени, чем в предыдущие годы. Я счастлив там, где я нахожусь. Я полностью адаптировался в Мадриде, отлично, что могу играть в «Реале». Все знают, что я мечтал об этом.

В Испании я получаю много любви, уважения и признания. Это отлично. Я счастлив быть здесь. Каждый день стараюсь отдавать как можно больше», – сказал француз.