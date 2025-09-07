Мбаппе назвал своего фаворита на Золотой мяч. Это одноклубник Забарного
Килиан поддержал Усмана Дембеле
Французский форвард мадридского Реала Килиан Мбаппе назвал своего фаворита в борьбе за Золотой мяч. Футболист отметил партнера по национальной сборной.
«Ламин Ямаль выигрывает Золотой мяч? Он игрок Барселоны, мы ничего не можем сказать. Дембеле заслуживает этого с самого начала, я его поддерживал. Надеюсь, что Хакими также будет среди тех, кто попадет в рейтинг», – сказал француз
Ранее Мбаппе уже выражал свою поддержку в борьбе за престижный индивидуальный титул своему соотечественнику и партнеру в национальной сборной – Усману Дембеле.
Усман получил травму в матче квалификации к чемпионату мира против сборной Украины. После нелестных новостей руководство парижан разозлилось на главного тренера сборной Франции Дидье Дешама.
🚨 Kylian Mbappé: "Lamine Yamal winning the Ballon d'Or? He's a Barcelona player, we cannot say anything. Dembele deserves it from the start, I have supported him. I hope Hakimi will be ranked up there too." pic.twitter.com/i1Opm2I27R— Barça Universal (@BarcaUniversal) September 7, 2025
