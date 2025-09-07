Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мбаппе назвал своего фаворита на Золотой мяч. Это одноклубник Забарного
07 сентября 2025
Мбаппе назвал своего фаворита на Золотой мяч. Это одноклубник Забарного

Килиан поддержал Усмана Дембеле

Мбаппе назвал своего фаворита на Золотой мяч. Это одноклубник Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский форвард мадридского Реала Килиан Мбаппе назвал своего фаворита в борьбе за Золотой мяч. Футболист отметил партнера по национальной сборной.

«Ламин Ямаль выигрывает Золотой мяч? Он игрок Барселоны, мы ничего не можем сказать. Дембеле заслуживает этого с самого начала, я его поддерживал. Надеюсь, что Хакими также будет среди тех, кто попадет в рейтинг», – сказал француз

Ранее Мбаппе уже выражал свою поддержку в борьбе за престижный индивидуальный титул своему соотечественнику и партнеру в национальной сборной – Усману Дембеле.

Усман получил травму в матче квалификации к чемпионату мира против сборной Украины. После нелестных новостей руководство парижан разозлилось на главного тренера сборной Франции Дидье Дешама.

Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
