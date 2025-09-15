Украинская теннисистка Катарина Завацкая прилетела в Шэньчжэнь на финальную часть Кубка Билли Джин Кинг 2025.

Катарина не попала в заявку сборной Украины, но будет поддерживать сине-желтых с трибун. Ее тренером является Илья Марченко – капитан украинской национальной команды.

Завацкая поделилась в своем Instagram красивыми фото с вечеринки игроков, а также побывала на встрече с легендарной Билли Джин Кинг.

Отметим, что во много благодаря Катарине Украина пробилась в Квалификацию КБДК, где уже и прошла в финальную часть турнира. Завацкая в ноябре 2024 года принесла сборной два очка в матчевом противостоянии Плей-офф КБДК против Австрии.

ФОТО. Завацкая приехала в Китай поддержать сборную. Ее тренер – Марченко