Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Завацкая приехала в Китай поддержать сборную. Ее тренер – Марченко
Кубок Билли Джин Кинг
15 сентября 2025, 17:47 |
280
0

ФОТО. Завацкая приехала в Китай поддержать сборную. Ее тренер – Марченко

Катарина прилетела в Шэньчжэнь к сине-желтым

15 сентября 2025, 17:47 |
280
0
ФОТО. Завацкая приехала в Китай поддержать сборную. Ее тренер – Марченко
Instagram. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая прилетела в Шэньчжэнь на финальную часть Кубка Билли Джин Кинг 2025.

Катарина не попала в заявку сборной Украины, но будет поддерживать сине-желтых с трибун. Ее тренером является Илья Марченко – капитан украинской национальной команды.

Завацкая поделилась в своем Instagram красивыми фото с вечеринки игроков, а также побывала на встрече с легендарной Билли Джин Кинг.

Отметим, что во много благодаря Катарине Украина пробилась в Квалификацию КБДК, где уже и прошла в финальную часть турнира. Завацкая в ноябре 2024 года принесла сборной два очка в матчевом противостоянии Плей-офф КБДК против Австрии.

ФОТО. Завацкая приехала в Китай поддержать сборную. Ее тренер – Марченко

По теме:
Где смотреть онлайн матчи сборной Украины на Кубке Билли Джин Кинг 2025
БАДОСА: «Это были трудные пару месяцев. День за днем я чувствую себя лучше»
Капитан сборной Испании: У Украины очень хорошие игроки в одиночном разряде
Катарина Завацкая женская сборная Украины по теннису Кубок Билли Джин Кинг фото Илья Марченко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Футбол | 15 сентября 2025, 06:23 26
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера

С 12 по 14 сентября состоялись матчи 5-го тура Украинской Премьер-лиги

ФОТО. Усик встретился с боксером, из-за которого едва не завершил карьеру
Бокс | 15 сентября 2025, 03:10 0
ФОТО. Усик встретился с боксером, из-за которого едва не завершил карьеру
ФОТО. Усик встретился с боксером, из-за которого едва не завершил карьеру

Александр встретился с Клементе Руссо

Марта КОСТЮК: «Мы сделаем все возможное. Я на 100% верю в нашу команду»
Теннис | 15.09.2025, 16:36
Марта КОСТЮК: «Мы сделаем все возможное. Я на 100% верю в нашу команду»
Марта КОСТЮК: «Мы сделаем все возможное. Я на 100% верю в нашу команду»
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
Бокс | 15.09.2025, 07:05
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
Пафос в Лиге чемпионов – это история не про сказку, а про деньги с «душком»
Футбол | 15.09.2025, 15:47
Пафос в Лиге чемпионов – это история не про сказку, а про деньги с «душком»
Пафос в Лиге чемпионов – это история не про сказку, а про деньги с «душком»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
14.09.2025, 09:34 10
Футбол
Реал подписал контракт со звездным голкипером
Реал подписал контракт со звездным голкипером
15.09.2025, 01:36
Футбол
РАКИЦКИЙ: «Меня это просто накрывает. Слава Богу, что они ушли из команды»
РАКИЦКИЙ: «Меня это просто накрывает. Слава Богу, что они ушли из команды»
15.09.2025, 07:36 1
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
13.09.2025, 19:54 20
Футбол
Теренс Кроуфорд отреагировал на победу в бою с Канело за титул абсолюта
Теренс Кроуфорд отреагировал на победу в бою с Канело за титул абсолюта
14.09.2025, 10:27 1
Бокс
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
14.09.2025, 04:20 16
Бокс
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
14.09.2025, 10:16 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем