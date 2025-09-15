Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хавбек Полесья провел 250-й матч в карьере
Украина. Премьер лига
15 сентября 2025, 12:43 | Обновлено 15 сентября 2025, 13:58
125
0

Хавбек Полесья провел 250-й матч в карьере

На высшем уровне 28-летний Владимир Шепелев дебютировал в феврале 2017 года

15 сентября 2025, 12:43 | Обновлено 15 сентября 2025, 13:58
125
0
Хавбек Полесья провел 250-й матч в карьере
ФК Полесье. Владимир Шепелев

Поединок с «Кривбассом» (1:0) стал 250-м в карьере 28-летнего полузащитника житомирян Владимира Шепелева. 171 встречу он отыграл в чемпионатах Украины, 54 – в еврокубках, 15 – в Кубке Украины, 7 – за национальную сборную и 3 – в Суперкубке Украины.

На клубном уровне Владимир 229 игр провел за «Динамо», 13 – за «Александрию» и 1 – за «Полесье». Чтобы войти в «Клуб 250» Шепелеву понадобилось 8 лет 201 день, начиная с дебюта на высшем уровне, который состоялся 25 февраля 2017 года в гостевом матче динамовцев с «Зарей» в УПЛ (2:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

250 матчей в карьере Владимира Шепелева

Сезон

Клуб

ЧУ

КУ

СК

ЕК

СУ

Всего

2016/17

Динамо

12

2

-

-

2

16

2017/18

Динамо

24

4

1

10

-

39

2018/19

Динамо

24

1

1

13

1

40

2019/20

Динамо

26

4

1

7

3

41

2020/21

Динамо

19

1

-

9

1

30

2021/22

Динамо

11

1

-

2

-

14

2022/23

Динамо

21

-

-

11

-

32

2023/24

Динамо

21

1

-

1

-

23

2024/25

Динамо

-

-

-

1

-

1

Александрия

12

1

-

-

-

13

2025/26

Полесье

1

-

-

-

-

1

Итого

171

15

3

54

7

250

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.

По теме:
Цифры и факты. Важнейшие события 5-го тура УПЛ
Легенда Динамо: «Это уже вопрос к Шовковскому и Турану»
ТУТТИ: «Жаль, что нам не удалось реализовать свои моменты»
цифры и факты Владимир Шепелев Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Тренер Бенфики готовит приятный сюрприз для Судакова
Футбол | 15 сентября 2025, 13:05 0
Источник: Тренер Бенфики готовит приятный сюрприз для Судакова
Источник: Тренер Бенфики готовит приятный сюрприз для Судакова

Украинец должен дебютировать в стартовом составе лиссабонцев

Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
Футбол | 14 сентября 2025, 21:20 8
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1

14 сентября парижане одолели Ланс со счетом 2:0 в матче четвертого тура чемпионата

Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Футбол | 15.09.2025, 06:23
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
Футбол | 14.09.2025, 21:07
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
Звезда Шахтера подколол Ваната после дебютного гола форварда за Жирону
Футбол | 15.09.2025, 09:59
Звезда Шахтера подколол Ваната после дебютного гола форварда за Жирону
Звезда Шахтера подколол Ваната после дебютного гола форварда за Жирону
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
13.09.2025, 20:48 11
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
13.09.2025, 19:54 20
Футбол
ЧМ по волейболу. Украина разгромно проиграла матч жизни
ЧМ по волейболу. Украина разгромно проиграла матч жизни
14.09.2025, 10:42 24
Волейбол
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
14.09.2025, 08:10 53
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
14.09.2025, 09:34 10
Футбол
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
14.09.2025, 08:42 19
Футбол
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
15.09.2025, 07:05 1
Бокс
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
14.09.2025, 10:16 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем