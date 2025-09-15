Хавбек Полесья провел 250-й матч в карьере

Поединок с «Кривбассом» (1:0) стал 250-м в карьере 28-летнего полузащитника житомирян Владимира Шепелева. 171 встречу он отыграл в чемпионатах Украины, 54 – в еврокубках, 15 – в Кубке Украины, 7 – за национальную сборную и 3 – в Суперкубке Украины.

На клубном уровне Владимир 229 игр провел за «Динамо», 13 – за «Александрию» и 1 – за «Полесье». Чтобы войти в «Клуб 250» Шепелеву понадобилось 8 лет 201 день, начиная с дебюта на высшем уровне, который состоялся 25 февраля 2017 года в гостевом матче динамовцев с «Зарей» в УПЛ (2:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

250 матчей в карьере Владимира Шепелева

Сезон Клуб ЧУ КУ СК ЕК СУ Всего 2016/17 Динамо 12 2 - - 2 16 2017/18 Динамо 24 4 1 10 - 39 2018/19 Динамо 24 1 1 13 1 40 2019/20 Динамо 26 4 1 7 3 41 2020/21 Динамо 19 1 - 9 1 30 2021/22 Динамо 11 1 - 2 - 14 2022/23 Динамо 21 - - 11 - 32 2023/24 Динамо 21 1 - 1 - 23 2024/25 Динамо - - - 1 - 1 Александрия 12 1 - - - 13 2025/26 Полесье 1 - - - - 1 Итого 171 15 3 54 7 250

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.