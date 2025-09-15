Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Николай ГАЙДУЧИК: «Посвящу гол для своего новорожденного ребенка»
Украина. Премьер лига
15 сентября 2025, 13:40
Нападающий «Полесья» прокомментировал победу над «Кривбассом»

ФК Полесье. Николай Гайдучик

Нападающий житомирского «Полесья» Николай Гайдучик прокомментировал победу над «Кривбассом» (1:0) в матче 5-го тура УПЛ.

– Сегодня была очень напряженная игра с «Кривбассом». Насколько трудно входить в такую игру со скамейки запасных?

– Хотелось помочь ребятам, отдать все силы, видел, как они отдаются. Конечно, было нелегко войти, но с первым касанием, с первой выигранной борьбой появилось больше уверенности.

– Насколько важно было забить этот гол для команды и для тебя в частности?

– Конечно, для команды это очень важный гол. Мы победили, отдали много эмоций и сил. Очень тяжелая и интенсивная игра. На этой неделе также тренировали передачи, благодаря этому, возможно, нашел правильную позицию и забил гол.

– Кому посвятил этот гол?

– Посвящаю гол своему новорожденному ребенку – Даниилу, своей жене Нине и Семику.

– Скажи, сегодня перед началом матча была тревога, потом две минуты игры и снова тревога. Насколько тяжело в первую очередь психологически команде выходить на игру, когда она постоянно прерывается?

– Мы не первый год живем в военном положении. Мы должны настраивать себя на то, что это может произойти в любой момент, в таком регионе, прифронтовом. Ребята молодцы, что сражались сегодня, отдали все силы. Слава Богу, что мы победили и прервали эту неприятную серию. Надеюсь и верю, что дальше будут только победы.

Дмитрий Вус Источник: ФК Полесье
