Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок Динамо объяснил, почему бело-синие упустили победу в матче с Оболонью
Украина. Премьер лига
15 сентября 2025, 08:46 | Обновлено 15 сентября 2025, 08:57
909
0

Игрок Динамо объяснил, почему бело-синие упустили победу в матче с Оболонью

Тарас Михавко подвел итоги киевского дерби

15 сентября 2025, 08:46 | Обновлено 15 сентября 2025, 08:57
909
0
Игрок Динамо объяснил, почему бело-синие упустили победу в матче с Оболонью
ФК Динамо Киев. Тарас Михавко

Защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко поделился мыслями о киевском дерби, которое прошло в рамках пятого тура Украинской Премьер-лиги. «Белo-синие» на стадионе «Оболони» расписали результативную ничью – 2:2.

– Конечно, мы испытываем неприятные эмоции, ведь потеряли победу – и это самое главное. Мой забитый гол – это не так важно, главное – результат команды. Мы упустили победу, поэтому эмоции негативные.

– Почему, на ваш взгляд, не удалось удержать победный счет?

– Не знаю, возможно, подвела реализация. Это наши проблемы, что не смогли использовать свои моменты. До конца матча счет был напряжённым – 2:1, поэтому любая подача и любой эпизод могли создать опасность. Кроме того, «Оболонь» играла при своих болельщиках. Нет слов, мы опустошены из-за потери очков.

– Недавно к тренерскому штабу присоединился специалист по стандартным положениям, сегодня мы уже увидели результат?

– Да, конечно, мы работаем и разыгрываем новые комбинации, отрабатываем действия при стандартах. Будем стараться забивать после каждого стандарта и вообще с каждого момента, который создаём. К сожалению, сегодня победить не удалось.

По теме:
КАРАВАЕВ: «Нас два месяца не было дома из-за сборов, игр и переездов»
Руслан РОТАНЬ: «Кривбасс, пожалуй, также не заслуживает поражения»
Стало известно, кто рассудит матчи Шахтера и Динамо в Кубке Украины
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Оболонь - Динамо Тарас Михавко
Андрей Витренко Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

РАКИЦКИЙ: «Меня это просто накрывает. Слава Богу, что они ушли из команды»
Футбол | 15 сентября 2025, 07:36 0
РАКИЦКИЙ: «Меня это просто накрывает. Слава Богу, что они ушли из команды»
РАКИЦКИЙ: «Меня это просто накрывает. Слава Богу, что они ушли из команды»

Ярослав – о футболистах, которые покинули «Черноморец»

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Футбол | 14 сентября 2025, 09:34 9
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»

Двое болельщиков «Динамо» погибли на фронте

Кроуфорд – 3-кратный абсолют. Не устоял даже Канело!
Бокс | 15.09.2025, 01:09
Кроуфорд – 3-кратный абсолют. Не устоял даже Канело!
Кроуфорд – 3-кратный абсолют. Не устоял даже Канело!
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
Футбол | 14.09.2025, 08:42
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
Футбол | 14.09.2025, 11:37
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
14.09.2025, 04:20 15
Бокс
Кроуфорд мог бы победить Канело. Но имеем слишком много «но»
Кроуфорд мог бы победить Канело. Но имеем слишком много «но»
13.09.2025, 10:00 7
Бокс
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
14.09.2025, 15:18 24
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
13.09.2025, 19:54 19
Футбол
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
13.09.2025, 20:48 11
Футбол
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
13.09.2025, 18:23 23
Футбол
ЧМ по волейболу. Украина разгромно проиграла матч жизни
ЧМ по волейболу. Украина разгромно проиграла матч жизни
14.09.2025, 10:42 24
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем