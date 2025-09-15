Игрок Динамо объяснил, почему бело-синие упустили победу в матче с Оболонью

Защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко поделился мыслями о киевском дерби, которое прошло в рамках пятого тура Украинской Премьер-лиги. «Белo-синие» на стадионе «Оболони» расписали результативную ничью – 2:2.

– Конечно, мы испытываем неприятные эмоции, ведь потеряли победу – и это самое главное. Мой забитый гол – это не так важно, главное – результат команды. Мы упустили победу, поэтому эмоции негативные.

– Почему, на ваш взгляд, не удалось удержать победный счет?

– Не знаю, возможно, подвела реализация. Это наши проблемы, что не смогли использовать свои моменты. До конца матча счет был напряжённым – 2:1, поэтому любая подача и любой эпизод могли создать опасность. Кроме того, «Оболонь» играла при своих болельщиках. Нет слов, мы опустошены из-за потери очков.

– Недавно к тренерскому штабу присоединился специалист по стандартным положениям, сегодня мы уже увидели результат?

– Да, конечно, мы работаем и разыгрываем новые комбинации, отрабатываем действия при стандартах. Будем стараться забивать после каждого стандарта и вообще с каждого момента, который создаём. К сожалению, сегодня победить не удалось.