Стало известно, кто рассудит матчи Шахтера и Динамо в Кубке Украины
17 и 18 сентября пройдут матчи 1/16 финала Кубка Украины
17 и 18 сентября состоятся матчи 1/16 финала обновленного Кубка Украины.
На этой стадии в бой за титул подключаются гранды украинского футбола "Динамо" и "Шахтер".
«Шахтер» будет играть с командой «Полесье» Ставки. Любительский клуб из Житомирской области будет принимать горняков на стадионе Темп в Киеве.
У «Динамо» выезд в «Александрию». С учетом того, что это противостояние действующего вицечемпиона страны с чемпионом, матч будет главным событием этого этапа Кубка Украины.
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 1/16 финала Кубка Украины-2025/2026 (8 матчей)
17.09.2025 (четверг)
г. Ужгород, стадион «Авангард», 13:00
Металлист (Харьков) – ЛНЗ (Черкассы)
Арбитры: Соловьян О.М. (Киевская обл.), Гашков Е.Л. (Черновцы), Дарийчук С.В. (Черновцы), Дьордь Н.В. (Ужгород), Шандор А.А. (Львов)
г. Чернигов, стадион «Юность», 13:00
Чернигов (Чернигов) – Кривбасс (Кривой Рог)
Арбитры: Новодом В.В. (Черкассы), Дашко А.В. (Киевская обл.), Бахметьев А.И. (Харьков), Титов А.И. (Донецк), Мельничук В.Г. (Симферополь)
г. Киев, стадион «Темп», 15:30
Полесье Ставки (Киевская обл.) – Шахтер (Донецк)
Арбитры: Евтухов Д.Ю. (Днепр), Скобля В.С. (Киев), Юхименко М.В. (Луцк), Михайлюк А.В. (Киев), Ярменчук И.А. (Киев)
г. Киев, стадион «Левый берег», 15:30
Левый берег (Киев) – Виктория (Сумы)
Арбитры: Фирсов М.А. (Ровно), Марулин С.Ю. (Херсонская обл.), Клименко Т.А. (Хмельницкий), Козорог К.В. (Киевская обл.), Лисенчук С.Г. (Киевская обл.)
г. Александрия, КСК «Ника», 18:00
Александрия (Александрия) – Динамо (Киев)
Арбитры: Омельченко А.В. (Славянск), Сухин В.В. (Одесса), Ермоленко Р.М. (Чернигов), Сташук И.И. (Чернигов), Абросимов Е.А. (Одесса)
18.09.2025 (четверг)
г. Запорожье, «Славутич-Арена», 13:00
Металлург (Запорожье) – Феникс-Мариуполь (Мариуполь)
Арбитры: Осауленко Д.В. (Киев), Левченко М.М. (Кривой Рог), Ликаренко А.А. (Чернигов), Тельбух Л.В. (Днепр), Курганов В.В. (Черкассы)
г. Черновцы, КСОП «Буковина», 15:30
Буковина (Черновцы) – Карпаты (Львов)
Арбитры: Цыбулько Е.А. (Черкасская обл.), Котубей П.В. (Закарпатская обл.), Дрыкин В.Ю. (Ровно), Садковский И.В. (Тернопольская обл.), Хиблин И.М. (Хмельницкий)
г. Тернополь, городской стадион им. Р. Шухевича, 18:00
Нива (Тернополь) – Полтава (Полтава)
Арбитры: Причина С.Р. (Львовская обл.), Стрелецкая М.С. (суммы), Остапчук В.И. (Львов), Байдюк М.Ю. (Черновцы), Левко М.В. (Черновцы)
