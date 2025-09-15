Стало известно, кто рассудит матчи Шахтера и Динамо в Кубке Украины

17 и 18 сентября состоятся матчи 1/16 финала обновленного Кубка Украины.

На этой стадии в бой за титул подключаются гранды украинского футбола "Динамо" и "Шахтер".

«Шахтер» будет играть с командой «Полесье» Ставки. Любительский клуб из Житомирской области будет принимать горняков на стадионе Темп в Киеве.

У «Динамо» выезд в «Александрию». С учетом того, что это противостояние действующего вицечемпиона страны с чемпионом, матч будет главным событием этого этапа Кубка Украины.

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 1/16 финала Кубка Украины-2025/2026 (8 матчей)

17.09.2025 (четверг)

г. Ужгород, стадион «Авангард», 13:00

Металлист (Харьков) – ЛНЗ (Черкассы)

Арбитры: Соловьян О.М. (Киевская обл.), Гашков Е.Л. (Черновцы), Дарийчук С.В. (Черновцы), Дьордь Н.В. (Ужгород), Шандор А.А. (Львов)

г. Чернигов, стадион «Юность», 13:00

Чернигов (Чернигов) – Кривбасс (Кривой Рог)

Арбитры: Новодом В.В. (Черкассы), Дашко А.В. (Киевская обл.), Бахметьев А.И. (Харьков), Титов А.И. (Донецк), Мельничук В.Г. (Симферополь)

г. Киев, стадион «Темп», 15:30

Полесье Ставки (Киевская обл.) – Шахтер (Донецк)

Арбитры: Евтухов Д.Ю. (Днепр), Скобля В.С. (Киев), Юхименко М.В. (Луцк), Михайлюк А.В. (Киев), Ярменчук И.А. (Киев)

г. Киев, стадион «Левый берег», 15:30

Левый берег (Киев) – Виктория (Сумы)

Арбитры: Фирсов М.А. (Ровно), Марулин С.Ю. (Херсонская обл.), Клименко Т.А. (Хмельницкий), Козорог К.В. (Киевская обл.), Лисенчук С.Г. (Киевская обл.)

г. Александрия, КСК «Ника», 18:00

Александрия (Александрия) – Динамо (Киев)

Арбитры: Омельченко А.В. (Славянск), Сухин В.В. (Одесса), Ермоленко Р.М. (Чернигов), Сташук И.И. (Чернигов), Абросимов Е.А. (Одесса)

18.09.2025 (четверг)

г. Запорожье, «Славутич-Арена», 13:00

Металлург (Запорожье) – Феникс-Мариуполь (Мариуполь)

Арбитры: Осауленко Д.В. (Киев), Левченко М.М. (Кривой Рог), Ликаренко А.А. (Чернигов), Тельбух Л.В. (Днепр), Курганов В.В. (Черкассы)

г. Черновцы, КСОП «Буковина», 15:30

Буковина (Черновцы) – Карпаты (Львов)

Арбитры: Цыбулько Е.А. (Черкасская обл.), Котубей П.В. (Закарпатская обл.), Дрыкин В.Ю. (Ровно), Садковский И.В. (Тернопольская обл.), Хиблин И.М. (Хмельницкий)

г. Тернополь, городской стадион им. Р. Шухевича, 18:00

Нива (Тернополь) – Полтава (Полтава)

Арбитры: Причина С.Р. (Львовская обл.), Стрелецкая М.С. (суммы), Остапчук В.И. (Львов), Байдюк М.Ю. (Черновцы), Левко М.В. (Черновцы)