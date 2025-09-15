Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «Он никогда нас не разочаровывает»
Англия
15 сентября 2025, 06:02 | Обновлено 15 сентября 2025, 06:03
247
0

Пеп ГВАРДИОЛА: «Он никогда нас не разочаровывает»

«Манчестер Сити» одержал уверенную победу над «красными дьяволами»

15 сентября 2025, 06:02 | Обновлено 15 сентября 2025, 06:03
247
0
Пеп ГВАРДИОЛА: «Он никогда нас не разочаровывает»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал уверенную победу над Манчестер Юнайтед (3:0) в матче 4-го тура АПЛ.

О Холанде

«Эрлинг с тех пор как присоединился, никогда нас не разочаровывает. У него есть преданность, поэтому он подписал контракт на многие годы. Он особенный игрок».

О пользе от Хусанова

«Нам придется следующие 11 месяцев играть каждые три дня. Ни один человек не выдержит такого ритма. Я знаю, что благодаря своей физике он очень быстро и хорошо закрыл этот фланг. Он не терял много мячей – иногда его энергия вынуждает принимать неправильные решения. Дорга очень быстрый, имеет невероятную скорость. Но сегодня [Абдукодор] был действительно хорошим».

Об игре Фодена

«Мы очень скучали по нему. Он двигается за спиной форварда, чувствует команду и умение держать мяч. Большинство отдает пас и говорит: "Посмотрите, какой хороший пас". А он делает передачу – и сразу взрыв!

Мы не можем забыть, что два сезона назад, когда мы выиграли последний матч против Вест Гэма, именно он был ключевым игроком в борьбе за титул Премьер-лиги.

В прошлом сезоне из-за травм и других причин он не мог быть с нами, но, надеюсь, шаг за шагом он вернется. Он болельщик «Манчестер Сити» и может делать то, что умеет. Радость и счастье на его лице – и мы получим лучшего Фила».

По теме:
Рубен АМОРИМ: «Мы до сих пор строим команду, а уже нужно выигрывать»
Фоден забил 7 голов в последних 7 манчестерских дерби. Кто забивал больше?
Манчестер Юнайтед стал любимым соперником Эрлинга Холанда в АПЛ
Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед Пеп Гвардиола пресс-конференция
Александр Сильченко Источник: ФК Манчестер Сити
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Караваев признался, о чем Шовковский говорил с Бленуце после трансфера
Футбол | 15 сентября 2025, 04:42 1
Караваев признался, о чем Шовковский говорил с Бленуце после трансфера
Караваев признался, о чем Шовковский говорил с Бленуце после трансфера

Александр подтвердил, что у футболиста проукраинская позиция

ВИДЕО. Как Модрич на Сан-Сиро забил первый гол после ухода из Реала в Милан
Футбол | 14 сентября 2025, 23:17 3
ВИДЕО. Как Модрич на Сан-Сиро забил первый гол после ухода из Реала в Милан
ВИДЕО. Как Модрич на Сан-Сиро забил первый гол после ухода из Реала в Милан

Лука отличился в ворота Болоньи в матче третьего тура Серии А 2025/26

Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
Футбол | 14.09.2025, 08:10
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
20 спортсменов, одна медаль. Итоги ЧМ-2025 для сборной Украины
Бокс | 14.09.2025, 14:03
20 спортсменов, одна медаль. Итоги ЧМ-2025 для сборной Украины
20 спортсменов, одна медаль. Итоги ЧМ-2025 для сборной Украины
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Футбол | 14.09.2025, 09:34
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
14.09.2025, 08:42 20
Футбол
Теренс Кроуфорд отреагировал на победу в бою с Канело за титул абсолюта
Теренс Кроуфорд отреагировал на победу в бою с Канело за титул абсолюта
14.09.2025, 10:27 1
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
13.09.2025, 08:15
Бокс
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
14.09.2025, 08:50 49
Бокс
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
14.09.2025, 04:20 15
Бокс
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
14.09.2025, 11:37 27
Футбол
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
13.09.2025, 20:48 11
Футбол
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
13.09.2025, 18:23 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем