Пеп ГВАРДИОЛА: «Он никогда нас не разочаровывает»

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал уверенную победу над Манчестер Юнайтед (3:0) в матче 4-го тура АПЛ.

О Холанде

«Эрлинг с тех пор как присоединился, никогда нас не разочаровывает. У него есть преданность, поэтому он подписал контракт на многие годы. Он особенный игрок».

О пользе от Хусанова

«Нам придется следующие 11 месяцев играть каждые три дня. Ни один человек не выдержит такого ритма. Я знаю, что благодаря своей физике он очень быстро и хорошо закрыл этот фланг. Он не терял много мячей – иногда его энергия вынуждает принимать неправильные решения. Дорга очень быстрый, имеет невероятную скорость. Но сегодня [Абдукодор] был действительно хорошим».

Об игре Фодена

«Мы очень скучали по нему. Он двигается за спиной форварда, чувствует команду и умение держать мяч. Большинство отдает пас и говорит: "Посмотрите, какой хороший пас". А он делает передачу – и сразу взрыв!

Мы не можем забыть, что два сезона назад, когда мы выиграли последний матч против Вест Гэма, именно он был ключевым игроком в борьбе за титул Премьер-лиги.

В прошлом сезоне из-за травм и других причин он не мог быть с нами, но, надеюсь, шаг за шагом он вернется. Он болельщик «Манчестер Сити» и может делать то, что умеет. Радость и счастье на его лице – и мы получим лучшего Фила».