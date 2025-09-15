Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клозе похвалил Степанова и пояснил, почему перевел его в молодежную команду
Германия
15 сентября 2025, 03:16 |
51
0

Клозе похвалил Степанова и пояснил, почему перевел его в молодежную команду

Тренер Нюрнберга прокомментировал ситуацию с украинцем

15 сентября 2025, 03:16 |
51
0
Клозе похвалил Степанова и пояснил, почему перевел его в молодежную команду
ФК Нюрнберг

Главный тренер «Нюрнберга» Мирослав Клозе объяснил, почему украинский нападающий Артем Степанов был переведен в команду U-23.

«Артем не получил много игрового времени во время своего международного турне в составе молодежной сборной, поэтому мы сознательно решили дать ему игровую практику в составе команды до 23 лет против сильного соперника.

Эта ситуация также была с ним четко обсуждена. Он провел очень достойный матч за команду U-23 и даже забил гол», — сказал тренер «Нюрнберга» в интервью Bild.

Интересно, что ранее Клозе неоднократно критиковал Степанова за его слабую игру в единоборствах, а также за демонстрацию «юношеского футбола».

По теме:
Решающий удар. Степанов спас Нюрнберг-2 от поражения
«Атмосфера Октоберфеста». Компани прокомментировал матч с Гамбургом
Голевая машина. Экс-игрок Динамо оформил дубль в Германии
Мирослав Клозе Артем Степанов Нюрнберг Вторая Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Проснулись, но не победили. Карпаты и Полтава сыграли вничью
Футбол | 14 сентября 2025, 19:59 16
Проснулись, но не победили. Карпаты и Полтава сыграли вничью
Проснулись, но не победили. Карпаты и Полтава сыграли вничью

Львовяне по-прежнему идут без побед в чемпионате

Комо – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 15 сентября 2025, 02:17 0
Комо – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Комо – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 15 сентября и начнется в 21:45 по Киеву

Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
Бокс | 14.09.2025, 04:20
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
Бокс | 14.09.2025, 08:50
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
Футбол | 14.09.2025, 08:42
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
14.09.2025, 15:18 24
Футбол
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
14.09.2025, 10:16 1
Бокс
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
13.09.2025, 04:02 12
Футбол
Украинский тренер разнес Бущана: «Вспомните, как он уходил из Динамо»
Украинский тренер разнес Бущана: «Вспомните, как он уходил из Динамо»
13.09.2025, 16:58 8
Футбол
Ф'ЮРИ: «Он опережает всех боксеров. Его уровень мастерства – нонсенс»
Ф'ЮРИ: «Он опережает всех боксеров. Его уровень мастерства – нонсенс»
13.09.2025, 00:59 1
Бокс
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
14.09.2025, 09:34 9
Футбол
Тайсон Фьюри обратился с предложением к будущему сопернику Усика
Тайсон Фьюри обратился с предложением к будущему сопернику Усика
13.09.2025, 00:21 1
Бокс
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
13.09.2025, 18:23 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем