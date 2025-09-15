Клозе похвалил Степанова и пояснил, почему перевел его в молодежную команду
Тренер Нюрнберга прокомментировал ситуацию с украинцем
Главный тренер «Нюрнберга» Мирослав Клозе объяснил, почему украинский нападающий Артем Степанов был переведен в команду U-23.
«Артем не получил много игрового времени во время своего международного турне в составе молодежной сборной, поэтому мы сознательно решили дать ему игровую практику в составе команды до 23 лет против сильного соперника.
Эта ситуация также была с ним четко обсуждена. Он провел очень достойный матч за команду U-23 и даже забил гол», — сказал тренер «Нюрнберга» в интервью Bild.
Интересно, что ранее Клозе неоднократно критиковал Степанова за его слабую игру в единоборствах, а также за демонстрацию «юношеского футбола».
