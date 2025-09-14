Германия14 сентября 2025, 15:02 | Обновлено 14 сентября 2025, 15:06
158
0
Решающий удар. Степанов спас Нюрнберг-2 от поражения
Украинец сравнял счет в матче региональной лиги
14 сентября 2025, 15:02 | Обновлено 14 сентября 2025, 15:06
158
0
13 сентября украинский нападающий Артем Степанов не попал в состав основной команды «Нюрнберга» на матч Бундеслиги, поэтому форвард провел поединок за дубль клуба.
Артем не просто сыграл матч за «Нюрнберг-2», он еще и спас команду от поражения в гостях против клуба «Вюрцбургер Киккерс».
На 76-й минуте Степанов реализовал пенальти и принес своей команде ничью – 1:1.
Немецкая региональная лига. 4-й тур, 13 сентября
«Вюрцбургер Киккерс» – «Нюрнберг-2» – 1:1
Голы: Бонга, 52 – Степанов, 76 (пен.)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 сентября 2025, 20:48 8
«Горняки» сыграли вничью 1:1
Футбол | 13 сентября 2025, 20:00 229
Худший матч дончан с начала работы Турана
Футбол | 13.09.2025, 18:23
Футбол | 14.09.2025, 14:33
Футбол | 14.09.2025, 12:36
Комментарии 0
Популярные новости
13.09.2025, 04:22
13.09.2025, 04:02 12
12.09.2025, 08:25 5
13.09.2025, 00:01
13.09.2025, 03:45 1
13.09.2025, 10:00 7
12.09.2025, 19:48 5
13.09.2025, 19:54 20