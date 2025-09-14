Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Решающий удар. Степанов спас Нюрнберг-2 от поражения
Германия
14 сентября 2025, 15:02
Украинец сравнял счет в матче региональной лиги

ФК Нюрнберг. Артем Степанов

13 сентября украинский нападающий Артем Степанов не попал в состав основной команды «Нюрнберга» на матч Бундеслиги, поэтому форвард провел поединок за дубль клуба.

Артем не просто сыграл матч за «Нюрнберг-2», он еще и спас команду от поражения в гостях против клуба «Вюрцбургер Киккерс».

На 76-й минуте Степанов реализовал пенальти и принес своей команде ничью – 1:1.

Немецкая региональная лига. 4-й тур, 13 сентября

«Вюрцбургер Киккерс» – «Нюрнберг-2» – 1:1

Голы: Бонга, 52 – Степанов, 76 (пен.)

«Атмосфера Октоберфеста». Компани прокомментировал матч с Гамбургом
Голевая машина. Экс-игрок Динамо оформил дубль в Германии
Трансфер Диаса оправдывает себя: он повторил клубный рекорд Баварии
Артем Степанов Нюрнберг чемпионат Германии по футболу Вюрцбургер Киккерс





