«Это совершенно глупо». Клозе жестко проехался по Степанову

Главный тренер «Нюрнберга» Мирослав Клозе остался недоволен игрой украинского нападающего своей команды Артема Степанова в матче 2-го тура второй Бундеслиги с «Дармштадтом».

«Он не выполнил то, на что мы рассчитывали. Он превратил все в сплошные личные баталии, что совершенно бессмысленно, учитывая двух центральных защитников «Дармштадта». Он также не сделал того, чего мы хотели, но, если честно, это не всегда была его вина», – цитирует Клозе Bild.

«Нюрнберг» уступил «Дармштадту» со счетом 0:1. Украинский форвард вышел в стартовом составе своей команды и отыграл 45 минут.

