  4. «Это совершенно глупо». Клозе жестко проехался по Степанову
Германия
12 августа 2025, 21:06 | Обновлено 12 августа 2025, 21:07
«Это совершенно глупо». Клозе жестко проехался по Степанову

Главный тренер Нюрнберга недоволен действиями украинца

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

Главный тренер «Нюрнберга» Мирослав Клозе остался недоволен игрой украинского нападающего своей команды Артема Степанова в матче 2-го тура второй Бундеслиги с «Дармштадтом».

«Он не выполнил то, на что мы рассчитывали. Он превратил все в сплошные личные баталии, что совершенно бессмысленно, учитывая двух центральных защитников «Дармштадта». Он также не сделал того, чего мы хотели, но, если честно, это не всегда была его вина», – цитирует Клозе Bild.

«Нюрнберг» уступил «Дармштадту» со счетом 0:1. Украинский форвард вышел в стартовом составе своей команды и отыграл 45 минут.

Ранее стала известна оценка Степанова за матч с «Дармштадтом».

Maks23
Может мозги ему вправит Клозе...
vazazh
А що ти очікував від Степанова? Він же дебіл.
Pop
Бездарный тренер высказался про нашу легенду
