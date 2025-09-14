Испания14 сентября 2025, 23:54 | Обновлено 15 сентября 2025, 00:06
ВИДЕО. Левандовски оформил дубль в ворота Валенсии
Польский форвард отличился вторым взятием ворот
14 сентября 2025, 23:54 | Обновлено 15 сентября 2025, 00:06
В воскресенье, 14 сентября, проходит матч четвертого тура Ла Лиги между каталонской «Барселоной» и «Валенсией».
Встречу принимает стадион имени Йохана Кройфа в Барселоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
На 86-й минуте свой второй гол в матче забил польский форвард хозяев Роберт Левандовски.
❗️ ВИДЕО. Разгромный счет. Барселона забила 2 гола за 3 минуты
