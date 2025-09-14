Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Левандовски оформил дубль в ворота Валенсии
Испания
14 сентября 2025, 23:54 | Обновлено 15 сентября 2025, 00:06
59
0

ВИДЕО. Левандовски оформил дубль в ворота Валенсии

Польский форвард отличился вторым взятием ворот

14 сентября 2025, 23:54 | Обновлено 15 сентября 2025, 00:06
59
0
ВИДЕО. Левандовски оформил дубль в ворота Валенсии
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

В воскресенье, 14 сентября, проходит матч четвертого тура Ла Лиги между каталонской «Барселоной» и «Валенсией».

Встречу принимает стадион имени Йохана Кройфа в Барселоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

На 86-й минуте свой второй гол в матче забил польский форвард хозяев Роберт Левандовски.

❗️ ВИДЕО. Разгромный счет. Барселона забила 2 гола за 3 минуты

По теме:
Впервые в XXI в. два игрока Барселоны оформили дубль после выхода на замену
Барселона – Валенсия – 6:0. Домашний разгром. Видео голов и обзор матча
Дубли Фермина, Рафиньи и Левандовски. Барселона забила 6 мячей Валенсии
Барселона чемпионат Испании по футболу Валенсия Ла Лига видео голов и обзор Барселона - Валенсия Роберт Левандовски
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Возвращение через дерби. Ман Сити разбил Ман Юнайтед на Этихаде
Футбол | 14 сентября 2025, 20:31 19
Возвращение через дерби. Ман Сити разбил Ман Юнайтед на Этихаде
Возвращение через дерби. Ман Сити разбил Ман Юнайтед на Этихаде

Команда Гвардиолы улучшила настроение перед Лигой чемпионов

Теренс Кроуфорд отреагировал на победу в бою с Канело за титул абсолюта
Бокс | 14 сентября 2025, 10:27 1
Теренс Кроуфорд отреагировал на победу в бою с Канело за титул абсолюта
Теренс Кроуфорд отреагировал на победу в бою с Канело за титул абсолюта

Американец победил мексиканца в Лас-Вегасе

РАКИЦКИЙ: «Меня это просто накрывает. Слава Богу, что они ушли из команды»
Футбол | 14.09.2025, 23:43
РАКИЦКИЙ: «Меня это просто накрывает. Слава Богу, что они ушли из команды»
РАКИЦКИЙ: «Меня это просто накрывает. Слава Богу, что они ушли из команды»
20 спортсменов, одна медаль. Итоги ЧМ-2025 для сборной Украины
Бокс | 14.09.2025, 14:03
20 спортсменов, одна медаль. Итоги ЧМ-2025 для сборной Украины
20 спортсменов, одна медаль. Итоги ЧМ-2025 для сборной Украины
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
Футбол | 14.09.2025, 15:18
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
13.09.2025, 19:54 19
Футбол
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
13.09.2025, 00:01 1
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
14.09.2025, 09:34 9
Футбол
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
13.09.2025, 20:48 11
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
13.09.2025, 08:15
Бокс
Кроуфорд мог бы победить Канело. Но имеем слишком много «но»
Кроуфорд мог бы победить Канело. Но имеем слишком много «но»
13.09.2025, 10:00 7
Бокс
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
13.09.2025, 07:10 8
Футбол
Тайсон Фьюри обратился с предложением к будущему сопернику Усика
Тайсон Фьюри обратился с предложением к будущему сопернику Усика
13.09.2025, 00:21 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем